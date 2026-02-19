Día del Ejército Mexicano: se conmemoran 116 años de la Defensa Nacional este 19 de febrero

Día Nacional del Ejército Mexicano Por decreto presidencial en 1950, se estableció el día 19 de febrero como el día nacional del Ejército Mexicano.

Este jueves 19 de febrero se conmemora el Día Nacional del Ejército Mexicano, establecido desde el año 1950 con el propósito de reconocer el esfuerzo y la valentía de los hombres y mujeres que forman parte del principal pilar de la defensa de la soberanía mexicana.

Esta institución, que ha sido clave en la historia y el desarrollo del país, no sólo protege la nación, sino que también es el principal cuerpo de ayuda en desastres naturales y brinda apoyo a las tareas humanitarias de México.

¿Cuál es el origen del Ejército Mexicano?

Tienes sus raíces en la Independencia de México, cuya consumación en 1821 dio nacimiento al Ejército Trigarante, el cual fue evolucionando paulatinamene a pesar de las dificulades enfrentadas contra las invasiones extranjeras al país en el periodo de 1846-1848.

Poco más de una década después, logró vencer al ejército francés —considerado el mejor de la época— en batallas clave como la ocurrida el 5 de Mayo, la llamada Batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza lideró las tropas contra los hombres de Napoleón III.

No obstante, su verdadera evolución llegó en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando surgió un nuevo ejército con el objetivo de recuperar el orden constitucional quebrantado por Victoriano Huerta, conocido como ‘El Usurpador’ tras asumir al poder presidencial después de haber liderado una conspiración contra Francisco I. Madero, siendo causante de su asesinato durante la Decena Trágica.

¿Cuándo se creó formalmente el Ejército Mexicano?

En la búsqueda del orden constitucional, el Congreso de Coahuila otorgó facultades extraordinarias a Venustiano Carranza para armar tropas que se enfrentaran al ejército federal, decreto emitido el 19 de febrero de 1913.

Este nuevo cuerpo de defensa estaba conformado por el pueblo armado de México y también militares que se unieron a la causa revolucionaria para preservar los intereses de la nación; uno de ellos fue el general Felipe Ángeles.

Sin embargo, la consolidación formal de estas tropas se dio hasta el 13 de agosto de 1914, cuando se firmaron los Tratados de Teleoyucan; en ellos, se pactó el licenciamiento del ejército federal y la victoria del ejército constitucionalista que evolucionó al actual Ejército Mexicano.

Una vez que triunfó la causa revolucionaria, fue necesario institucionalizar la fuerza militar de México y esto se logró gracias al general Joaquín Amaro, quien impulsó la educación militar, la reorganización de la institución y la conformación de leyes y reglamentos militares que perduran hasta la actualidad.

¿Por qué es importante el Día Nacional del Ejército Mexicano?

En conmemoración a la historia de México, cuando el Congreso de Coahuila facultó a Carranza para crear una fuerza armada en defensa del orden constitucional, se decretó en 1950 que el día 19 de febrero se conmemoraría el Día Nacional del Ejército Mexicano.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la defensa armada de México diversificó sus tareas, expandiendo también su propósito hacia una visión social; esto se demostró y aún demuestra a través del apoyo a la población en múltiples necesidades y contingencias.

La formalización de esta acción llegó con el Plan DN-III-E (Defensa Nacional, Tercera Etapa), un mecanismo del Ejército y Fuera Aérea Mexicanos creado en 1966 para auxiliar a la población civil en caso de sismos, huracanes o incendios.

De esta forma, el Ejército Mexicano no sólo es el pilar más importante en la defensa de la soberanía de México, sino también cumple el papel humanitario de protector de la población.