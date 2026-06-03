CNTE mantiene exigencia de reunirse con Sheinbaum mientras contingentes atacan sedes de la SEP y el ISSSTE

En el decimo día de plantón y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este miércoles se realizó la quinta mesa de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que no han logrado establecer acuerdos que beneficien el pliego petitorio de los manifestantes.

Cerca de las 10:30 de la mañana, 43 integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora ingresaron a la Segob para iniciar las negociones con la advertencia de que si no reciben respuestas positivas o la apertura para encontrarse con la Presidenta Claudia Shinbaum, se retirarán de la reunión amenazando con no darle fin a la huelga nacional.

Al mismo tiempo que se reliazaba la reunión con autoridades federales, diversos contingentes del magisterio se dirigieron a embestir las instalaciones de la SEP en Avenida Univeridad y del ISSSTE en Buenavista, donde además realizaron bloqueos en las vialidades aledañas generando diversas afectaciones.

Al rededor de la una de la tarde, tras horas de intentos y enfrentamientos con los policías que resguardaban el lugar, sujetos encapuchados presuntamente perteneciente a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) lograron ingresar a las instalaciones de la SEP al tirar barrotes que protegían la fachada y romper vidrios exteriores.

Dentro del edificio, realizaron pintas, destrozos de infraestructura mobiliario, e incluso provocaron incendios en equipo para emergencia que fue disipado por personal de vigilancia del lugar.

A la salida de la Comisión de Negociación de la mesa de dialogo, informaron que analizarán las propuestas entregadas por las autoridades en una Asamblea conjunta y despúes revelarán sus siguientes acciones.

Que continúe el diálogo

Al respecto, la secretaria Rosa Icela Rodríguez confirmó que continúan sin establecer acuerdos con la Coordinadora, señaló que las autoridades negociantes fueron instruidas por la Presidenta a firmar los acuerdos que sean posibles, y lo que no se puedan es por falta de presupuesto.

De nuevo hizo un llamado a mantener el respeto al derecho de libre manifestación pero de forma pacífica.