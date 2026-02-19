Elba Esther Gordillo: ¿Por qué debe pagar 19 mdp al SAT? (Isaac Esquivel - Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que Elba Esther Gordillo, exlíder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pague más de 19 millones de pesos por deuda de ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esto sucede tras el rechazo del amparo emitido por la defensa de la exlíder del SNTE, luego de que el SAT detectara ingresos no declarados en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

¿Por qué Elba Esther Gordillo deberá pagar 19 mdp al SAT?

La resolución proviene del recurso interpuesto por Elba Esther Gordillo y que fue aceptado por la entonces ministra Norma Piña, donde se anuló la sentencia que obligaba a la dirigente a pagar el ISR identificado en ingresos millonarios pertenecientes a sus cuentas bancarias.

Este 19 de febrero, la SCJN anunció que no hay razones de inconstitucionalidad que resolver, por lo que la resolución que exige el pago de 19.2 mdp a la exlíder sindical del magisterio se mantiene en pie, rechazando el amparo emitido por la maestra.

La decisión fue emitida por Hugo Aguilar Ortiz, magistrado presidente del Máximo Tribunal del país, quien rechazó el argumento de Elba Esther Gordillo, quien aseguró que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su dirección en el SNTE; no obstante, esto no pudo ser comprobado, por lo que fue desechado el amparo y se dictaminó la sentencia, de acuerdo con Sin Embargo.

¿Quién es Elba Esther Gordillo?

En 2013, Elba Esther Gordillo, entonces presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue acusada y vinculada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la dirigente magisterial fue exonerada de los cargos.

Sin embargo, en 2021, Gordillo fue notificada de presuntos adeudos fiscales y promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contra el SAT; no obstante, en 2024 el TFJA rechazó su petición y confirmó la validez de la solicitud del SAT.

El amparo donde Elba Esther Gordillo exigía una revisión del caso por inconstitucionalidad fue desechado por la ministra Lenia Batres.