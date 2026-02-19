En marcha ajustes a libros de texto para 2027; Sheinbaum defiende el trabajo de Marx Arriaga

Libros de Texto Gratuito (Crisanta Espinosa Aguilar/Crisanta Espinosa Aguilar)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya están en proceso modificaciones a los libros de texto gratuitos y se planea que estes listos para el ciclo escolar 2027-2028, aunque subrayó que la Nueva Escuela Mexicana no cambiará su orientación.

Durante la conferencia matutina, la mandataria defendió el trabajo de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, en medio de cuestionamientos por su salida del cargo. “Es un hombre honesto Marx Arriaga, no hay nada que muestre lo contrario”, afirmó. Aseguró que la derecha se asombra porque al mismo tiempo que se le pide dejar el cargo, se le reconoce, pero considera que esto es posible porque “él es un hombre muy culto y con una gran trayectoria, además de ser honesto”, dijo.

También reconoció que aunque hubo diferencias internas, ello no implica un giro en el modelo educativo “la nueva escuela mexicana no se va a modificar”, sostuvo. Al mismo tiempo que explicó que los ajustes responderán a aportaciones realizadas tanto por docentes, como por comunidades escolares.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, precisó que los cambios no serán inmediatos, ya que el proceso editorial requiere tiempos específicos por lo que se espera, las adecuaciones queden listas en enero de 2027 para poder enviarse a imprenta y distribuirse a tiempo para el siguiente ciclo escolar.

“Hay algunos enriquecimientos, vamos a llamarle así, más que grandes modificaciones a los libros”, dijo. Además explicó que cada año, la Secretaría de Educación Pública imprime alrededor de 155 millones de ejemplares, lo que implica una producción mensual cercana a los 28 millones de libros, por lo que cualquier ajuste debe integrarse con anticipación.

En cuanto a los 105 nombramientos que Arriaga firmó antes de dejar el cargo, la presidenta indicó que “a se revisará por parte de la nueva titular”.

Finalmente, la funcionaria informó que las guías de la Nueva Escuela Mexicana ya fueron distribuidas físicamente en las escuelas para facilitar su consulta por parte del personal docente.