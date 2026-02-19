¿Fentanilo en tamales? Gobierno investiga intoxicación de menores en Puebla

Claudia Sheinbaum Pardo Consumo de drogas ilegales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan si la intoxicación alimentaria que afectó a siete menores en Puebla, y por la cual se mantiene hospitalizada a una niña, fue causada por la presencia de fentanilo en los alimentos que consumieron, como se ha especulado.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que solicitó a la fiscalía, al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Salud realizar una investigación exhaustiva para confirmar si efectivamente se trató de esta sustancia y, en caso afirmativo, determinar cómo pudo haber llegado a los tamales que presuntamente originaron la intoxicación.

“Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; segundo, cómo llegó a este alimento; y tercero, las investigaciones que tengan que proceder por el asunto”, señaló la mandataria.

Además, subrayó que el fentanilo es una sustancia “muy tóxica, muy venenosa y muy dañina”, y advirtió que incluso en cantidades mínimas podría causar la muerte.

El caso en Puebla

El incidente mencionado ocurrió en el estado de Puebla, donde siete menores, de edades entre los 2 y los 11 años, resultaron intoxicados tras presuntamente consumir unos tamales, esto en el municipio de Huauchinango. Una de las menores —de 10 años— continúa hospitalizada y en observación, mientras que el resto ya se encuentra en recuperación.

Hasta el momento, la información preliminar proviene de autoridades estatales, por lo que señaló que el Gobierno federal no confirmará la hipótesis del fentanilo hasta que concluyan los peritajes correspondientes.

Reacción de Estados Unidos

La noticia de esta posible intoxicación por fentanilo ha tenido reacciones en el ámbito internacional, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló en la red social X que el fentanilo “no distingue entre un adulto o un niño indefenso”, y consideró que el hecho refuerza la urgencia de desmantelar las redes de tráfico de esta droga.

El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos… https://t.co/VY00j3xoE4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 18, 2026

Las declaraciones se producen en un contexto de presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha sido insistente en que México refuerce su estrategia para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Consumo en México, “muy bajo”: Sheinbaum

Ante cuestionamientos sobre el consumo de fentanilo entre jóvenes mexicanos, la presidenta aseguró que la prevalencia es “muy baja” en comparación con Estados Unidos y Canadá.

Citando datos de una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que el consumo no médico reporta una prevalencia de 0.2% alguna vez en la vida y 0.1% en el último año.

Sheinbaum agregó que, según los datos más recientes, el consumo entre adolescentes ha disminuido, lo que atribuyó a los resultados de la campaña gubernamental de prevención.

Investigación en curso

Hasta que concluyan los análisis, el Gobierno federal mantiene como hipótesis —no como confirmación— la posible presencia de la sustancia.

El caso se produce en medio del debate binacional sobre el tráfico de drogas sintéticas y la responsabilidad compartida en la crisis de opioides que afecta principalmente a Estados Unidos.