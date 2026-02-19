Hoteles de tiempos compartidos del CJNG: estos son los negocios que operaban estafadas y fueron sancionados por el Tesoro de EU

Tiempos compartidos del CJNG La OFAC detalló cómo operaban estos esquemas para financiar a este grupo del crimen organizado.

Nuevas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) se anunciaron este jueves 19 de febrero. Ahora, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos detalló una lista de hoteles y negocios vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación en un esquema de fraudes que financiaba al Crimen Organizado con cientos de millones de dólares.

OFAC detecta fraudes de tiempo compartidos ligados al CJNG

De acuerdo con las autoridades estadounidenses la mayor parte de empresas y personas involucradas se ubican en Puerto Vallarta y zonas aledañas, punto clave y estratégico de operación para el CJNG, grupo criminal señalado como “brutalmente violento”. También, la el Departamento del Tesoro señaló que esta estrategia es una forma de diversificación de fuentes de ingresos más allá del narcotráfico.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . “Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses”.

¿Cómo operan los fraudes de tiempo compartidos del CJNG?

De acuerdo con las investigaciones de la OFAC, estas estafas funcionaban mediante la captación de datos de propietarios estadounidenses en complejos vacacionales de México, la red conseguía información que luego era usada para contactarlos por teléfono o correo electrónico. Además, Los defraudadores se hacían pasar por representantes de brokers de tiempo compartido, abogados, agentes inmobiliarios o profesionales de servicios financieros supuestamente con sede en Estados Unidos.

También, ofrecían servicios para vender, rentar o invertir en tiempos compartidos, pero exigían pagos anticipados en concepto de impuestos, tarifas o costos de gestión que nunca se materializaban en beneficio real para las víctimas. En varios casos posteriores a la estafa inicial, los operadores incluso se hacían pasar por funcionarios de gobierno o bufetes de abogados para exigir más dinero a las víctimas alegando que debían pagar “multas” o “obtener liberación de fondos bloqueados”.

Este modelo, que incluyó también prácticas de re-victimización, permitió al CJNG generar ingresos ilícitos significativos, que se suman a sus otras actividades criminales como el narcotráfico, el robo de combustible y la extorsión.

Estos son los negocios de tiempos compartidos del CJNG

Kovay Gardens: complejo de tiempos compartidos ubicado en Bahía de Banderas, cercano a Puerto Vallarta.

Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., vinculada a la operación de reservas del complejo sancionado.

Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. (y otras empresas bajo Palacios Rodríguez).

Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. (parte de la red corporativa).

Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. (parte de la red).

Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V. (empresa deportiva vinculada a Tagayas).

Además, la red incluía un conjunto de 13 empresas adicionales controladas por Rivera Miramontes que operaban en turismo, bienes raíces, servicios financieros y otros sectores como parte de un entramado corporativo que facilitaba el fraude.

Sancionados por la OFAC Esta es la lista completa de negocios y empresarios involucrados en el esquema fraudulento para financiar al CJNG.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas o entidades de Estados Unidos realizar transacciones con ellos, salvo autorización expresa de OFAC.

Esto significa que cualquier interacción financiera con los negocios o individuos designados puede exponer a terceros a sanciones civiles o penales, incluyendo multas e incluso riesgos de sanciones secundarias a instituciones extranjeras que faciliten operaciones para los señalados.