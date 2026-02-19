Va magisterio con recorte de 1,220 mdp a capacitación de Nueva Escuela Mexicana: SNTE

El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda respalda las correcciones a los libros de texto

Además de las correcciones que se perfilan en el contenido de los libros de texto gratuitos, tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la “Nueva Escuela Mexicana” enfrenta otro problema, clave para el modelo educativo que busca establecer la 4T en México: un recorte de más de 527% , mil 220 mdp, en el presupuesto para capacitar a los maestros encargados de aplicar este sistema educativo.

Desde el 2018, el presupuesto para esta actividad de capacitación de los maestros a fin de aplicar la “Nueva Escuela Mexicana” se ha reducido de manera dramática al grado de que se le han recortado mil 220 millones de pesos a este rubro, clave para posicionar este modelo educativo que puso en marcha el gobierno del presidenta Andrés Manuel López Obrado y que se mantiene en este gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Desafortunadamente, en 2018 había un presupuesto de mil 450 millones de pesos para actualización y capacitación profesional del magisterio; ahora, por más que hicimos el planteamiento, sólo se lograron 5 millones adicionales y se llegó a 230 millones.

Hay una diferencia enorme y no son suficientes esos recursos”, aseveró el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y senador de Morena, Alfonso Cepeda Salas

Entrevistado en el Senado, el dirigente del SNTE, aseguró que el magisterio respaldará las correcciones que se realicen a los libros de texto gratuitos pero manifestó esta situación que también es importante.

Ese –agregó-es el problema de fondo que hay con estos libros a los cuales se perfila modificar su contenido para el próximo año escolar.

El legislador subrayó que los materiales son perfectibles y confió en que cualquier ajuste contará con el respaldo de las maestras y los maestros del país.

“Ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: todo es perfectible en los libros. En esencia tienen un enfoque adecuado y las correcciones que tengan que hacerse estamos seguros que serán aceptadas también por las maestras y los maestros de México”, expresó.

Cepeda sostuvo que la distribución de los nuevos libros de texto representa una “conquista sindical”, al recordar que integrantes del SNTE dialogaron incluso con gobernadores de oposición para garantizar su entrega, pese a resistencias iniciales en algunos estados.

No obstante, advirtió que el verdadero problema no está en el contenido de los materiales, sino en la falta de presupuesto para capacitar adecuadamente al personal docente en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

El senador hizo estas declaraciones luego de encabezar los trabajos de la Comisión de Seguridad Social del Senado, donde se aprobó un dictamen de reforma para garantizar alimentación adecuada y nutritiva en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).