México y Estados Unidos entablan campaña informativa para la prevención y notificación del gusano barrenador

Campaña informativa México - Estados Unidos para detección oportuna del GBG

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la embajada de los Estados Unidos en México y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), comienzan una campaña educativa conjunta para consolidar la prevención y notificación del gusano barrenador del ganado (GBG).

La iniciativa es parte del combate a dicha plaga que requiere acciones de prevención para la protección de la sanidad animal y la actividad ganadera. Forma parte de la importancia de la notificación oportuna de casos sospechosos con el propósito de asegurar atención expedita, preservación de la salud animal y los sistemas productivos de ambos países.

A través de acciones coordinadas, basadas en la ciencia y en la experiencia técnica de ambos países, la campaña busca brindar información clara y accesible a productores pecuarios, personal técnico, médicos veterinarios, personal de sanidad y público en general, incluyendo materiales multimedia diseñados para informar y orientar sobre :

· Cómo identificar presencia del gusano barrenador del ganado en heridas.

· Medidas de prevención para reducir riesgos.

· La importancia de reportar casos de manera inmediata a las autoridades de sanidad agropecuaria y el tratamiento adecuado de animales afectados.

El contenido de la campaña se encuentra disponible en el sitio web de Senasica y del USDA, los cuales funcionan como repositorio de los materiales que se producen en el dentro de la colaboración en conjunto. Ambas dependencias declararon que los contenidos fueron desarrollados con el acompañamiento técnico de especialistas en sanidad animal y se basaron en prácticas recomendadas de prevención, detección y respuesta.

