Se esperan movimientos políticos en el Senado por posibles candidaturas estatales

Senado de la República

Ante el creciente posicionamiento electoral de dos integrantes del Senado de la República, este podría entrar en una etapa de reacomodos políticos en los próximos meses. Beatriz Mojica Morga, de Morena por Guerrero, y Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo por Zacatecas comienzan a perfilarse como aspirantes competitivas rumbo a las elecciones para gubernaturas en sus respectivos estados.

Según fuentes legislativas y dirigentes partidistas consultadas, el escenario electoral que se aproxima ha comenzado a impactar la dinámica parlamentaria, ya que ambas legisladoras han incrementado su presencia territorial, agenda pública y posicionamiento mediático, elementos considerados clave en la antesala de definiciones electorales.

El Senado reconoce que la opción de una eventual salida temporal o definitiva de figuras con peso político obligaría a ajustes en comisiones estratégicas, vocerías y coordinaciones parlamentarias.

En el caso de Guerrero, Beatriz Mojica Morga ha mantenido una presencia constante en la vida política estatal. Ha obtenido cargos legislativos, responsabilidades en gobiernos locales y participación en procesos electorales que le ha permitido construir una red política regional.

Su nombre es identificado como uno de los perfiles de Morena con mayor conocimiento del estado. Su trabajo ha consistido en recorridos frecuentes por municipios guerrerenses, fortaleciendo vínculos con locales, organizaciones sociales y sectores productivos.

Además, su cercanía con agendas sociales y su participación en debates nacionales sobre derechos sociales y desarrollo regional han ampliado su proyección más allá del ámbito legislativo.

En el caso de Zacatecas, Geovanna Bañuelos de la Torre se ha consolidado como una de las figuras más visibles del Partido del Trabajo a nivel nacional. Su papel dentro del Senado ha incluido la defensa de agendas sociales, participación en debates clave y coordinación política dentro de su grupo parlamentario.

Su trayectoria política ha sido constante, con presencia tanto en la estructura partidista como en procesos electorales locales. Su perfil combina experiencia parlamentaria y conocimiento del territorio, factores que podrían convertirla en una opción competitiva rumbo a la gubernatura.

Mantiene una agenda enfocada en temas sociales, derechos de las mujeres y fortalecimiento institucional, lo que le ha permitido posicionarse en sectores ciudadanos y políticos del estado.

Hay quienes comentan que su candidatura representaría un intento del PT por consolidar liderazgo propio en una entidad estratégicamente relevante para las fuerzas políticas de la llamada Cuarta Transformación.

Impacto político nacional

En los últimos años, los partidos han impulsado perfiles de mujeres con trayectoria legislativa y territorial para contender por gubernaturas, en cumplimiento tanto de principios de paridad como de estrategias electorales.

Estas candidaturas reflejan el fortalecimiento del liderazgo femenino en cargos de alta responsabilidad política.

Por otro lado, las definiciones que adopten los partidos Morena y PT podrían incidir en alianzas regionales, estrategias de coalición y redistribución de liderazgos dentro de ambas fuerzas políticas.

Legisladores de distintas bancadas reconocen que, conforme se acerquen los tiempos electorales, aumentará la movilidad política. Licencias legislativas, reacomodos en comisiones y cambios en vocerías forman parte del proceso natural previo a elecciones estatales.

Los partidos ya realizan evaluaciones internas sobre perfiles competitivos, niveles de posicionamiento ciudadano y viabilidad electoral.

Mientras los procesos electorales de acercan, la actividad política en la Cámara Alta refleja que la disputa por las gubernaturas ya comenzó.