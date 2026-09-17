Industria manufacturera aumenta su producción durante julio

La producción de la industria manufacturera en México registró un crecimiento de 0.9 por ciento durante julio de 2026, respecto al mes anterior, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte, presentado este 17 de septiembre, señala que el volumen físico de la producción manufacturera también tuvo un aumento de 1.6 por ciento en comparación con julio de 2025. La encuesta permite conocer el comportamiento de diferentes actividades relacionadas con la producción y el empleo en este sector.

De acuerdo con el INEGI, la información corresponde a 206 clases de actividad económica de la industria manufacturera en México. Entre los principales indicadores que se revisan se encuentran la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas y las remuneraciones.

En materia de empleo, el número de personas ocupadas en la industria manufacturera se mantuvo sin cambios durante julio respecto a junio. Dentro del personal que depende directamente de las empresas tampoco se registró una variación general.

Sin embargo, el grupo de empleados administrativos, contables y de dirección tuvo un incremento de 0.1 por ciento. Por otra parte, el personal que no depende directamente de la razón social, como quienes son contratados mediante otra empresa o por honorarios y comisiones, aumentó 0.5 por ciento.

En cuanto a las horas trabajadas, estas presentaron un incremento mensual de 0.1 por ciento. El personal no dependiente aumentó sus horas trabajadas en 0.4 por ciento, mientras que entre los trabajadores dependientes no se presentó una variación general.

Los datos también muestran diferencias entre las actividades laborales. Las horas trabajadas por obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.1 por ciento, mientras que las correspondientes al personal administrativo, contable y de dirección permanecieron sin cambios.

Uno de los indicadores que presentó un mayor crecimiento fue el de las remuneraciones medias reales pagadas. Durante julio aumentaron 1.4 por ciento a tasa mensual.

Las remuneraciones del personal dependiente de las empresas crecieron 1.8 por ciento. Dentro de este grupo, los salarios de obreros y técnicos en producción aumentaron 1.9 por ciento, mientras que las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades subieron 1.8 por ciento. Los sueldos del personal administrativo, contable y de dirección avanzaron 1.1 por ciento.

En el caso del personal no dependiente, las remuneraciones aumentaron 0.3 por ciento.

Al comparar los resultados con julio de 2025, el INEGI reportó que la producción manufacturera creció 1.6 por ciento. Sin embargo, el personal ocupado total disminuyó 1.4 por ciento y las horas trabajadas bajaron 1.1 por ciento.En contraste, las remuneraciones medias reales tuvieron un crecimiento anual de 4.0 por ciento. Los salarios pagados a obreros y técnicos en producción registraron un incremento anual de 5.1 por ciento.

Entre los subsectores con mayores incrementos anuales en producción destacó la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 14.0 por ciento. También sobresalieron la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos electrónicos, con 12.6 por ciento, y la fabricación de maquinaria y equipo, con 6.4 por ciento. En contraste, algunas actividades reportaron descensos, como la fabricación de prendas de vestir, que cayó 6.3 por ciento, y la fabricación de muebles, colchones y persianas, que disminuyó 5.3 por ciento. La EMIM reúne información de 8 mil 613 establecimientos manufactureros y tiene cobertura nacional. Su objetivo es mostrar el comportamiento de las principales variables del sector y aportar información para el análisis de la producción, el empleo y la productividad de la industria manufacturera mexicana.