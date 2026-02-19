Sheinbaum anuncia reformas al INM; ahora se llamará: Instituto de Movilidad Humana

Instituto Nacional de Migración (INM)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará una iniciativa de reforma para modificar la estructura del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual cambiará su nombre a Instituto de Movilidad Humana.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el objetivo es fortalecer sus atribuciones y garantizar una mejor protección a las personas en tránsito “estamos por enviar una iniciativa para hacer un cambio en el Instituto Nacional de Migración”, adelantó. También precisó que la propuesta no surgió del actual titular del organismo, Sergio Salomón Céspedes, pero sí responde a la necesidad de reorganizar sus múltiples funciones, “él no la propuso, pero tiene muchas funciones diversas y la idea es poder garantizar todas sus funciones y también evidentemente la protección a las y los migrantes en nuestro país”, señaló.

Sobre el cambio de denominación, argumentó que el concepto de migración resulta limitado frente a la realidad que se vive actualmente “migración es un nombre que ya no necesariamente se usa, en realidad es movilidad de una persona de un lugar a otro”, sostuvo.

Desafios tecnologicos e IA

En otro tema, la presidenta se refirió a la reunión que sostuvo con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, con quien conversó sobre los desafíos tecnológicos y económicos vinculados a la inteligencia artificial.

“Fue una plática, no es que hubo un acuerdo o algo en específico. Son personas que, a parte del trabajo que desarrollan en su propia empresa, tienen mucho conocimiento de lo que pasa en la economía mundia”, aclaró.

Detalló que uno de los ejes de la conversación fueron los centros de datos necesarios para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, los cuales requieren alto consumo energético “Ahí donde se pone un centro de datos, pues tiene que haber la garantía de que hay generación eléctrica. A México obviamente le interesa tener algunos centros de datos”, afirmó, aunque señaló que también es importante considerar la disponibilidad de agua y energía.

Agregó que dialogaron sobre el desarrollo de computadoras cuánticas y el panorama internacional en innovación tecnológica: “fue ese tema de lo que ella ve a nivel internacional que se está desarrollando en términos tecnológicos y cómo México se puede insertar en ese proceso”, indicó.