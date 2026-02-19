Somos México, de las tres organizaciones con futuro inmediato para ser partido; INE descalifica a otras 62 agrupaciones ciudadanas

CDMX — En sesión extraordinaria y de manera virtual -ante un contagio por sarampión-, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de 65 organizaciones ciudadanas que presentaron sus solicitudes para conformarse como partidos políticos, 62 incumplieron con los requisitos, y se les negó la ampliación del plazo para realizar sus asambleas constitutivas, donde se han detectado el mayor número de irregularidades por duplicidad de afiliaciones.

Sin debate de por medio, el Consejo General aprobó por unanimidad los cinco puntos de su sesión extraordinaria, lo que le llevó por mucho media hora de trabajo público.

De las 65 asociaciones ciudadanas, avanzan de manera firme tres agrupaciones, entre ellas la que se denomina Somos México, en la que figuran dos expresidentes consejeros del INE, y que ha superado en números los requisitos por ley.

Somos tiene hasta ahora alrededor de 300 mil afiliados, 50 mil más de los que exige el marco jurídico actual, y 46 asambleas, seis más.

En los proyectos se advirtió que la celebración de las asambleas distritales o estatales invariablemente deberá ser certificada por la persona titular de la Vocalía designada. Esta persona funcionaria, en apego a los principios rectores de las actividades del Instituto, y bajo su más estricta responsabilidad, deberá informar en el acta que al efecto se levante, sobre cualquier situación irregular que se presente antes, durante y después de la asamblea, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

“De ser posible, se asentará en el acta el o los nombres de las personas involucradas en los incidentes reportados”, de acuerdo con los requisitos”.

En la mayoría de los casos se enfatizó que el número total de las personas afiliadas con que deberá contar una organización para ser registrada como PPN, y en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del Padrón Electoral Federal, el cual corresponde a 256,030.

En este sentido, el INE dejó en claro que sólo “Juntos Mexicanos Organizados” fue la única que presentó formalmente su solicitud de registro. Asimismo, contaba con un número preliminar de afiliaciones recabadas por medio de la aplicación móvil, sin contar con registros mediante el régimen de excepción, además de que se le señalaron diversas omisiones e inconsistencias, A partir de hoy, la comisión se constituye como examinadora para verificar, en un plazo de 60 días naturales (hasta el 20 de abril), que la solicitante cumpla con todos los requisitos de ley.

El Consejo General resolvió la solicitud de la organización “Personas Sumando en 2025, A.C.” respecto a diez ciudadanos con afiliaciones duplicadas durante el proceso de registro como Partido Político Nacional 2025-2026. Se determinó que, conforme al Instructivo vigente, debe prevalecer la afiliación de fecha más reciente, pues el acto de suscribir una nueva manifestación implica la renuncia automática a la anterior.

El acuerdo establece que no existen procedimientos de “recuperación de afiliaciones”.