¿Abren los bancos en México el 24 febrero 2026? Consulta la información oficial ¡Que no te agarren desprevenido!, conoce si abrirán los bancos este 24 de febrero (Pexels)

Este 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, por lo que aquí te decimos si este día es considerado festivo y si los bancos trabajarán con normalidad.

Todos los años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cuáles son los días feriados para los bancos, conoce si este 24 de febrero se encuentra entre ellos.

¿Abrirán los bancos el martes 24 de febrero de 2026?

De acuerdo con lo publicado por la CNBV, este martes 24 de febrero los bancos continuarán operando con regularidad, a pesar de celebrarse el Día de la Bandera, pues la CNBV no lo considera festivo.

Por lo que, si ese día planeas realizar algún trámite en el banco, podrás hacerlo sin ninguna preocupación pues los bancos darán servicios en sus horarios regulares.

¿El 24 de febrero es día festivo oficial en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) este próximo martes 24 de febrero no es considerado feriado, por lo que los trabajadores tendrán que trabajar con normalidad.

Por otra parte, el calendario oficial de la SEP, tampoco tiene considerado como día festivo esta celebración a la bandera. Aunque los pequeños de hogar esa semana descansarán el viernes 27 de febrero debido a la junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Qué días de 2026 sí cierran los bancos en México?

De acuerdo a lo publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Diario Oficial, estos son los días que los bancos en México consideran feriados este 2026:

1o. de enero.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

El 2 y 3 de abril.

El 1o. de mayo.

El 16 de septiembre.

El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.

El 12 y 25 de diciembre.

Los sábados y domingos.

Por lo que, el próximo día feriado para los bancos será este 16 de marzo en conmemoración del 21 de marzo, por el Natalicio de Benito Juárez