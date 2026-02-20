¿Asesinaron al hijo de Jorge Luis Preciado?: esto es lo que se sabe

Jorge Luis Preciado El ex senador panista durante una conferencia de prensa. (Mario Jasso)

En horas recientes, se informó del asesinato del hijo de Jorge Luis Preciado, ex senador panista. A pesar de que la Fiscalía de Jalisco negó el día de ayer esta versión, nuevos informes estarían confirmando que habría sido calcinado dentro de un vehículo. Esto es lo que se sabe.

¿Qué pasó con el hijo de Jorge Luis Preciado?

Durante la primera semana de este mes de febrero, se reportó que el hijo del ex legislador había sido privado de la libertad cuando se encontraba en Minatitlán, Colima. Tras el secuestro se realizó un operativo por parte de fuerzas federales con apoyo de helicópteros y Ejército en la región, aunque los detalles sobre la intervención oficial no han sido aclarados por las autoridades correspondientes.

Por su parte, el fiscal general de Jalisco, Salvador González, explicó que en la zona se localizó un vehículo incendiado cuya propiedad no ha sido acreditada oficialmente y que hasta el momento no se ha confirmado formalmente el hallazgo de un cuerpo dentro del vehículo. Las investigaciones ministeriales continúan abiertas para aclarar la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Ahora, este viernes 20 de febrero, Reforma publicó que fuentes cercanas al Partido Acción Nacional habrían confirmado la muerte del hijo del ex legislador.

¿Quién es Jorge Luis Preciado?

Jorge Luis Preciado Rodríguez es un político mexicano con larga trayectoria en el PAN: se desempeñó como senador de la República, fue coordinador de la bancada panista en el Senado y fue candidato a la gubernatura de Colima. Su carrera lo ha situado como una figura influyente dentro de la política estatal y nacional, con presencia en Legislaturas federales y en la actividad electoral de su entidad.

La información continúa desarrollándose, y las autoridades pertinentes no han confirmado oficialmente todos los detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del crimen.