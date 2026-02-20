Calendario SEP 2026: ¿Habrá puente por el Día de la Bandera del 24 de febrero?

Día de la Bandera en México El lábaro patrio se conmemora oficialmente el próximo martes 24 de febrero de este 2026

La próxima semana llega con una nueva efeméride nacional en nuestro país: el Día de la Bandera. El próximo 24 de febrero, se conmemora al lábaro patrio y sus diferentes cambios a lo largo de los años, desde la versión del Ejército Trigarante durante la Guerra de Independencia hasta la versión que conocemos actualmente, sin embargo, esto no significa que habrá un día de puente como ocurre con los feriados oficiales.

¿El Día de la Bandera es Feriado oficial en México?

A pesar de su relevancia histórica y de ser uno de los símbolos patrios, el Día de la Bandera no representa un día de asueto oficial en nuestro país a nivel educativo ni laboral. Por lo tanto, las actividades estarán transcurriendo normalmente tanto el próximo lunes 23 como martes 24 de febrero.

En los planteles públicos de la SEP, se estará llevando a cabo ceremonias y actos conmemorativos respecto a esta efeméride, sin embargo, las clases estarán transcurriendo con normalidad. De la misma forma, la Ley Federal del Trabajo no lo contempla como uno de sus días de asuntos oficiales, por lo que no corresponde un pago triple por trabajarlo.

¿Cuándo será el próximo día de asueto en el Calendario SEP?

Por otra parte, las y los alumnos de nivel básico (primaria y secundaria) estarán teniendo su próximo “puente” para el próximo viernes 27 de febrero, que corresponde a la junta de consejo técnico que se realiza en el último viernes del mes.