Canjean 352 armas en Guanajuato con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Como parte del eje rector de Atención a las Causas que Generan la Violencia, en Guanajuato se desplegó un amplio esfuerzo interinstitucional que permitió brindar más de 503 mil servicios y trámites, así como el canje de 352 armas de fuego por dinero en efectivo, mediante la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó lo anterior durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el municipio de Irapuato.

Detalló que, como parte de esta estrategia, se recorrieron 84 colonias, se realizaron 46 mil 120 visitas casa por casa, se instalaron 77 Comités de Paz, se efectuaron 108 Ferias de Paz y se recuperaron 45 espacios públicos.

Asimismo, indicó que las Mesas de Paz sesionaron de manera itinerante y presencial en las 10 regiones del estado, fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de seguridad.

“En total se realizaron 346 sesiones de la Mesa Estatal, una Interestatal, dos Interregionales y 3 mil 441 Regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos. La gobernadora Libia Dennise García encabezó las reuniones”, precisó Rodríguez.

Además, se llevaron a cabo 273 Jornadas por la Paz, y durante el mes de febrero se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica en distintos municipios.

Acciones focalizadas en municipios prioritarios

La funcionaria federal destacó que se impulsaron acciones específicas en Celaya, León y Salamanca, municipios que registraban mayores índices delictivos.

En Celaya, se brindaron 198 mil 247 servicios y trámites, se visitaron viviendas en 36 colonias, se instalaron 34 Comités de Paz, se realizaron 46 Ferias de Paz, se recuperaron 19 espacios públicos y se efectuaron 35 Jornadas por la Paz.

En León, se otorgaron 154 mil 453 servicios, se visitaron 20 mil 486 domicilios en 23 colonias, se instalaron 22 Comités de Paz, se organizaron 32 Ferias de Paz, se recuperaron 14 espacios públicos y se realizaron 24 Jornadas por la Paz.

Mientras que en Salamanca, se brindaron 143 mil servicios y trámites, se visitaron hogares en 25 colonias, se conformaron 21 Comités de Paz, se efectuaron 30 Ferias de Paz, se recuperaron 12 espacios públicos y se realizaron 14 Jornadas por la Paz.

“Juntos recuperamos parques, canchas y áreas públicas, y conformamos Comités de Paz en colonias como Cerro Gordo, Benito Juárez y San Javier”, subrayó la secretaria.

Coordinación interinstitucional

Rosa Icela Rodríguez reconoció la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la construcción de nueve obras con participación vecinal, así como el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica para llevar el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” a siete municipios del estado.

Informó que de octubre de 2024 al 11 de febrero de 2026, la ciudadanía intercambió de forma anónima y voluntaria 352 armas de fuego.

“Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de construir la paz en Guanajuato y en nuestro país”, concluyó.