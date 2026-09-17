Mario Delgado: Gobierno Federal garantiza pago puntual a maestros de Michoacán

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado, asistió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al V informe de gobierno, del mandatario Michoacán, Alfedo Ramírez

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Gobierno Federal garantiza los recursos necesarios para que los maestros de Michoacán reciban sus salarios, como parte del acuerdo establecido entre la Federación y el gobierno estatal.

Al acudir en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al V Informe de Labores del gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla un incremento en los recursos destinados a Educación, al ser una de las prioridades del actual gobierno, y precisó que la asignación federal para Michoacán se revisará conforme a las necesidades educativas de la entidad.

Delgado Carrillo informó que las acciones educativas consideradas en el Plan Michoacán por la paz y la justicia representan una inversión cercana a 9,500 millones de pesos, destinada a becas, infraestructura y ampliación de los servicios educativos. Destacó que estos recursos fortalecen las oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y consolidan la educación como un derecho.

Asimismo, amplió que la planeación presupuestal considera el crecimiento de servicios educativos y necesidades del magisterio, entre ellas el incremento de horas, nuevas plazas, recategorizaciones y otros movimientos, ya que el objetivo, dijo, es que ningún grupo y ninguna escuela se quede sin maestros.

Resaltó que el acuerdo entre el Gobierno de México y Michoacán permite garantizar los recursos para la nómina educativa y evitar que los trabajadores de la educación enfrenten, como en administraciones pasadas, retraso en el pago de sus salarios.

Asimismo, resaltó que Michoacán es también punto de partida de programas sociales que forman parte de la transformación educativa impulsada por el Gobierno Federal, como es la Beca Gertrudis Bocanegra en apoyo al trasporte de estudiantes de Educación Superior, beca que por instrucción presidencial ahora se incorporarán: Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia, dijo, contempla la ampliación de la oferta de Educación Media Superior mediante nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, la ampliación de planteles con alta demanda y la construcción de nuevos bachilleratos tecnológicos. También se avanza en la creación de espacios de las Universidades Nacionales Rosario Castellanos (UNRC) y en el fortalecimiento de La Escuela es Nuestra (LEEN).