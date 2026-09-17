Reprueban 75% de entidades en transparencia fiscal; opacidad en licitaciones y adjudicación directa: aregional

El director general de aregional, Cutberto Anduaga, advierte que la devaluación de la transparencia ha afectado la búsqueda de información gubernamental.

La mayoría de los estados del país, incluida la Ciudad de México están reprobados en materia de transparencia fiscal que cayó a 59.28 puntos, su menor nivel desde 2003 y por si fuera poco el 60 % de los gobiernos no pública información de obra tanto de licitación como de adjudicación directa donde se otorgan millones de pesos de recursos púbicos.

3 de cada 4 gobiernos publican información incompleta de deuda pública. Solo Querétaro, Jalisco, Tabasco y Nuevo León exhiben datos con calidad; 28 estados tienen información desactualizada y/o escasa.

El 71% de los estados no cumple con dar a conocer el padrón de beneficiarios de servicios; 62% incumple con la información sobre gastos de representación por secretaría y 53% con la correspondiente a los salarios del Ejecutivo estatal y de los funcionarios públicos responsables de las secretarías.

Así lo registra el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por aregional, a fin de conocer la disponibilidad de información pública relacionada con la gestión financiera de las entidades federativas a través de sus portales electrónicos oficiales.

“Vivimos un ambiente de devaluación de la información pública y se debe tomar medidas drásticas para que se siga dando la información financiera de los gobiernos estatales”, advierte el director general de aregional, Cutberto Anduaga

En su edición 2026, la evaluación comprendió seis bloques: Marco Regulatorio; Marco Programático-Presupuestal; Costos Operativos; Rendición de Cuentas; Evaluación de Resultados, y Estadísticas Fiscales.

El estudio revela un deterioro general de la transparencia fiscal, donde 18 gobiernos están reprobados en esa materia y hay una importante opacidad de los gobiernos estatales sobre su deuda pública.

“La disponibilidad de información sobre la deuda pública de los gobiernos estatales presenta uno de los mayores rezagos en materia de transparencia fiscal en el país, un ´nuevo hoyo negro´ donde las entidades incumplen la ley”, advierte

SIN CASTIGO

A ello se suma la limitada disponibilidad de información sobre sanciones administrativas, pues sólo 37% de los estados cuenta con ella, lo que implica un alto grado de impunidad contra quien no cumple con estas medidas.

Según el estudio, 26 de las 32 entidades se ubican en el nivel Deficiente del ITDIF 2026.

Detalla que el 53% de las entidades no cumple con publicar salarios del Ejecutivo y responsables de las secretarías; 62% incumple en información sobre gastos de representación, y 71% con exhibir su padrón de beneficiarios de servicios

ADJUDICACIONES OPACAS

Agrega que el 57% de los gobiernos no pública información de obra tanto de licitación como de adjudicación directa, lo que limita la disponibilidad de datos para conocer las condiciones bajo las cuales se asignan y ejecutan estos proyectos con recursos públicos.

El estudio identifica únicamente a seis gobiernos estatales que publican información con variables de calidad sobre obra pública: Baja California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En contraste, 11 gobiernos estatales no disponen de información relacionada con la adjudicación de obra pública: Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Los rezagos no se limitan a la obra pública. En materia de programación y planeación, el Programa Anual de Adquisiciones sólo es publicado por 42% de los gobiernos estatales, mientras que la mitad de las entidades no publica su Cartera de Proyectos de Inversión 2026.

En cuanto a los recursos federales destinados a los municipios, Michoacán, Coahuila, Tlaxcala, Campeche, Morelos, Sonora y Veracruz no publicaron los acuerdos de distribución de los recursos federales de los Ramos 28 y 33 en sus respectivos portales.

En contraste, 28 de los 32 gobiernos estatales evaluados cuentan y mantienen disponible un sistema de consulta de participaciones federales entregadas a los municipios.

Cinco de los seis componentes del Índice retroceden La caída de la transparencia fiscal también se observa al revisar individualmente los seis bloques que integran el ITDIF 2026. Cinco registraron una disminución en su porcentaje de cumplimiento respecto de 2025 y únicamente Costos Operativos presentó un comportamiento positivo.