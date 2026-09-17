MC interpone denuncia ante el INE en contra de Morena por supuestos actos de campaña anticipados

Juan Zavala Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano, y Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC ante el INE, presentaron una denuncia en contra de Morena ante el órgano electoral, acusando posibles actos anticipados de precampaña, y campaña.

Los miembros de MC afirmaron, que el partido oficialista está realizando actos que pueden producir un efecto de posicionamiento anticipado frente a la ciudadanía, bajo la apariencia de una actividad partidista interna.

Previó al inicio del proceso electoral de 2027, Morena inició el proceso de elegir a los Coordinadores Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en entidades de la República por medio de encuestas realizadas a sus simpatizantes. Posteriormente estos representantes serán nombrados candidatos a las gubernaturas estatales.

Este lunes, Morena, anunció a sus coordinadores de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.

En el documento presentado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso, el partido naranja afirmó que “no existe razón jurídica para considerar que la utilización de una denominación partidista pueda permitir que determinadas personas sean públicamente seleccionadas, presentadas y posicionadas con miras a una elección que aún no inicia”.

Además, se solicitó al Instituto que investigue si Morena utilizó recursos ordinarios para financiar su actividad interna, pues se afirmó que de ser así “se estaría permitiendo que el gasto ordinario del partido se convirtiera, de hecho, en el mecanismo de financiamiento de una actividad electoral anticipada”.