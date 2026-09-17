Alista Senado cambios a reforma presidencial sobre feminicidio; buscan garantizar recursos para su aplicación

La eficacia de esta reforma dependerá principalmente de contar con protocolos y mecanismos adecuados de investigación. Foto de archivo.

La iniciativa presidencial en materia de feminicidio alista modificaciones para ajustar el tipo penal y dar un nuevo enfoque de participación en las investigaciones a los familiares de las víctimas, anunció el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral, quien también informó que aún no hay una fecha definida para dictaminar esta iniciativa

“Sí creemos que debe tener modificaciones la iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que se han sugerido particularmente en los familiares de víctimas. Estamos teniendo una discusión enorme pero muy importante en la definición propiamente de feminicidio”, estableció

El senador por Morena, señaló que la prioridad no debe ser únicamente aumentar las penas, que podrían superar los 100 años de prisión con agravantes, sino garantizar que los ministerios públicos cuenten con protocolos homologados para investigar y clasificar correctamente cada caso

“El tipo penal asciende a 70 pero se agregan una serie de hipótesis que agravan las conductas y en ese sentido puede llevar a más de cien años de prisión, sin embargo, yo soy de los que señala que deben estar los mecanismos y protocolos para generar verdaderas investigaciones más que en las penas”, explicó

No obstante, consideró que la eficacia de la legislación dependerá principalmente de contar con protocolos y mecanismos adecuados de investigación.

¿SIN DINERO?

El senador subrayó que uno de los mayores retos será garantizar recursos suficientes para aplicar las nuevas disposiciones.

Señaló que no tendría sentido establecer derechos y obligaciones si las instituciones responsables carecen de presupuesto para hacerlos efectivos.

Otro de los planteamientos centrales es que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente como feminicidio, para posteriormente determinar, con base en las investigaciones, si corresponde descartar esa clasificación.

En ese sentido, adelantó que también se trabaja en los mecanismos para diferenciar el delito de feminicidio de otros como el homicidio culposo.

“Hay que establecer muy bien las bases de cuándo se debe descatalogar como tal, cuando en realidad no fue un feminicidio, fue un accidente, fue un suicido, etcétera. Porque luego también hay mucho problema para desclasificar, se clasifica mal y luego muchas veces para desclasificar también tenemos problemas”, detalló

El senador de Morena explicó que, aunque los trabajos legislativos están en marcha, por ahora no existe una fecha inmediata para llevar el proyecto a dictamen, pues la Comisión busca agotar las distintas etapas de consulta antes de tomar una

Corral indicó que actualmente el análisis se centra en encontrar una definición jurídica precisa y equilibrada para el tipo penal de feminicidio.

“Con el ánimo de incorporar a todos aquellos que por género, adscripción a género o por definición de sexo se considerad un feminicidio, sin embargo, creemos que es muy importante que la definición no vaya a dar pie a tratando de incorporar a personas trans, por otro lado invisibilizar propiamente a las mujeres, lo que buscamos es una definición que pueda ser muy clara en ese sentido”, estableció