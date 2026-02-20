Ebrard pide prudencia antes de actuar tras nuevos aranceles de Trump

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard viajará a Washington para conocer el alcance de los nuevos aranceles de EU (Mario Jasso/Cuartoscuro)

México busca claridad — Horas después de conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel global del 10 % tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes recíprocos que se aplican a varios países fuera de acuerdos comerciales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, instó a mantener la “prudencia” y la “sangre fría” antes de tomar decisiones.

El secretario de Economía destacó que viajará a Washington la próxima semana para “tener claridad” sobre el alcance de las nuevas medidas arancelarias para defender los intereses de México. “Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría para poder determinar (su impacto y actuación) porque él (Trump) acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso”, señaló a los periodistas.

Ebrard pidió “prudencia” ya que, apuntó, la decisión del Tribunal Supremo de EU que tumbó aranceles sustentados en poderes de emergencia, se dio casi en paralelo con un nuevo anuncio del presidente Trump, para sustituirlos con otras tarifas.

El representante de México en las negociaciones del T-MEC, optimista, insistió en que “lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, dijo tras participar en la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones.

Sin desviarse del tema, refirió que por ahora no se sabe cómo aplicaría Estados Unidos estos nuevos aranceles de 10 %, “Tenemos que ver cómo va a ser eso”.

Ebrard apuntó que 85 % de lo que exporta México a EU no tiene aranceles de seguridad de impuestos y que se sustentan con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de la Unión Americana.

Sin embargo y en este contexto, resaltó que la decisión del Supremo de eliminar los aranceles globales no aplica para automóviles, acero, cobre y aluminio mexicanos que están bajo la sección 232 de la Ley Comercial de 1962.

“Veamos primero qué medidas va a tomar para determinar de qué manera puede afectar a nuestro país. De todas maneras, la semana que entra tengo visita a Estados Unidos” y veremos cómo queda México y si cambia en algo. “Estaré en Estados Unidos para defender nuestros intereses, que nosotros no estuvimos en los aranceles recíprocos, solamente tenemos que tener ese antecedente”.

