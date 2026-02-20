Examen de admisión UAM: ¿Hasta cuándo es la fecha límite de registro? Conoce la fecha límite para completar tu registro para el examen de admisión UAM, así como los requisitos y cuándo tendrás que presentarlo (UAM)

Conoce cuál es la fecha límite para completar tu registro para el examen de admisión UAM, así como las fechas importantes y cuándo tendrás que presentarlo.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) amplió su periodo de registro para aspirantes a los trimestres 2026 Primavera y 2026 Otoño, en este primer proceso de selección del año.

Fecha límite de registro UAM 2026: ¿Hasta cuándo tienes para registrarte?

A pesar de que inicialmente, el periodo de registro concluiría el 17 de febrero, la UAM amplió la fecha, por lo que ahora tendrás hasta este viernes 20 de febrero para finalizar todos los detalles relacionados con tu registro.

Recuerda que el registro de solicitudes, el cual se realiza vía internet, concluirá este viernes 20 de febrero a las 18:00 horas. No obstante, el sistema permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del mismo día aunque sin el servicio de sistema de ayuda.

Durante este Primer Proceso de Selección del año, la UAM cubrirá el 100% del cupo disponible para el trimestre 2026 Primavera y el 50% del cupo disponible para el trimestre 2026 Otoño.

Calendario completo del Primer Proceso de Selección UAM 2026: ¿Cuándo es el examen de admisión?

Si ya concluiste tu registro, aquí te compartimos cuáles son las otras fechas que debes de tomar en cuenta para realizar tu examen a la UAM:

Registro de solicitud: del 5 al 20 de febrero

del 5 al 20 de febrero Subir tu fotografía digital: del 5 al 20 de febrero, si este apartado te aparece en amarillo significa que está siendo revisada, mientras que si se encuentra en rojo tienes que sustituirla

del 5 al 20 de febrero, si este apartado te aparece en amarillo significa que está siendo revisada, mientras que si se encuentra en rojo tienes que sustituirla Subir tu certificado o constancia de promedio: del 5 al 20 de febrero, en caso de requerir una corrección el sistema te lo hará saber y tendrás hasta el 23 de febrero para sustituirlo.

del 5 al 20 de febrero, en caso de requerir una corrección el sistema te lo hará saber y tendrás hasta el 23 de febrero para sustituirlo. Realizar el pago del examen: Se deberá efectuar en cualquiera de las instituciones bancarias a más tardar el 22 de febrero, dentro del horario hábil de banco.

Se deberá efectuar en cualquiera de las instituciones bancarias a más tardar el 22 de febrero, dentro del horario hábil de banco. Consulta del instructivo para realizar el examen en línea: Podrás hacerlo a partir del 21 de febrero

Podrás hacerlo a partir del 21 de febrero Impresión del comprobante de registro para el Examen de Prueba: 28 de febrero y en este se te indicará la fecha y hora para presentarlo.

28 de febrero y en este se te indicará la fecha y hora para presentarlo. Examen de Prueba: Se realizará entre el 2 y 5 de marzo.

Se realizará entre el 2 y 5 de marzo. Impresión del comprobante de registro para el Examen de Selección: 8 de marzo, este incluirá fecha y hora para presentar el examen de selección.

de marzo, este incluirá fecha y hora para presentar el examen de selección. Examen de Selección: Entre el 10 y el 17 de marzo

Costo del examen de admisión UAM 2026

Podrás realizar el pago del examen de admisión UAM hasta el 22 de febrero, en cualquier institución bancaria indicada en la fecha, o bien hacerlo con tarjeta de crédito o débito a través del sistema disponible en la página de registro, la cual es Multicobro Banorte.

El costo del derecho para presentar el examen de admisión UAM 2026 son estos: