Harfuch anuncia una disminución del 65% en homicidios dolosos en Guanajuato

Desde Irapuato, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió los resultados en materia de seguridad que se han logrado en Guanajuato, desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En primer lugar, señaló que la entidad fue colocada como prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que instituciones de seguridad como la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Seretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República han colaborado con autoridades del estado en actividades que han permitido debilitar estructuras criminales, debilitar objetivos prioritarios, prevenir delitos de alto impacto y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Harfuch informó que, del 1 de octubre del 2024 al 15 de febrero del 2026, se han detenido a 4 mil 400 personas, se incautaron 5 toneladas de drogas entre las que se encontraron mil pastillas de fentanilo, más de 6 mil 400 armas de fuego y más de 2 mil cartuchos. Además, elementos del Ejército y la Semar desmantelaron un laboratorio dedicado a la producción de metanfetaminas.

A partir de febrero del año pasado, se fortaleció la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, así como células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que trabajan en coordinación con autoridades estatales.

Derivado de acciones coordinadas en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, en marzo, se logró la detención de 9 integrantes vinculados a delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, tráfico de droga pero principalmente homicidios y ataques armados a la autoridad en Guanajuato. Entre ellos se detuvo al objetivo prioritario José Francisco N, alias “Alfa 1″, líder de la célula delictiva, responsable de un ataque a un bar en querétaro y de ordenar agresiones a grupos rivales y a autoridades, al igual que a Sandra N “La Patrona, enlace operativo, vinculada con la compra y venta de droga.

Gracias a estas detenciones, comenzó a registrarse una disminución en el número de homicidios dolosos del 65 por ciento, respecto a febrero de 2025.

Respecto a las agresiones registradas en un campo de fútbol en el municipio de Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida, los responsables pudieron ser detenidos gracias al trabajo de seguridad e inteligencia en las que participaron todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

Se logró identificar a Moisés N como autor material del ataque armado, generador de violencia con operación en Irapuato y Salamanca, además de otros cuatro miembros del cartel de Santa Rosa de Lima; apartir de estas detenciones, se estableció que dos de los detenidos participaron el día de la agresión realizando actividades de vigilancia y alertamiento lo que facilitó la huida de los agresores.

En el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero del 2026 se detuvieron 16 personas, entres las 7 objetivos prioritarios vinculados con este delito. Aunado a 9 detenidos del cartel de Santa Rosa de Lima en municipios de Guanajuato; en estas acciones se aseguraron 3 armas largas, 2 armas cortas, dosis de drogas, 2 vehículos y 2 motocicletas.