Samuel García… ¿puede ir a la cárcel? Esta fue su presunta triangulación de recursos en Nuevo León

Samuel García Samuel García, gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada, donde destacó los avances tecnológicos en inteligencia artificial y el desarrollo económicos que ha tenido la entidad que gobierna durante su administración. Foto: Cuartoscuro (Daniel Augusto)

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León, junto con legisladores federales y locales del partido, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar y ampliar denuncias penales contra el gobernador Samuel García así como personas de su entorno familiar y cercano

¿Por qué están denunciando a Samuel García y a Mariana Rodríguez?

La denuncia de Morena, encabezada por Clara Luz Flores, acusa un esquema de triangulación de recursos públicos. De acuerdo con la acusación el gobierno estatal realiza pagos millonarios a empresas constructoras, comercializadoras y de servicios que luego transfieren montos a otras compañías intermediarias, por lo que parte de los recursos llega finalmente a la Firma Jurídica y Fiscal (o GMA Firma Jurídica y Fiscal), despacho relacionado con el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, y con su hermano Samuel Orlando García Villarreal.

Según los hallazgos de la ASF, se identificaron al menos cuatro rutas principales de transferencias. La de mayor monto involucró 5 mil 851 millones de pesos entregados a una constructora, que a su vez envió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, de la cual salieron 385.3 millones hacia el despacho.

Otras rutas, incluyendo pagos a comercializadoras y empresas de servicios, sumaron montos adicionales que, según la auditoría, elevaron a unos 928.13 millones de pesos los recursos que habrían llegado al despacho vinculado a la familia García. El total observado en el esquema supera los 7 mil 200 millones.

La denuncia de Morena incluye también la solicitud de investigar gastos por alrededor de 81.6 millones de pesos en campañas publicitarias en Google y YouTube relacionadas con el gobernador, presuntamente canalizados a través de empresas proveedoras del Estado.

¿Qué otras personas están siendo señaladas en la denuncia de Clara Luz Flores?

Los denunciantes piden a la FGR investigar posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las personas señaladas figuran:

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

Mariana Rodríguez Cantú, su esposa.

Samuel Orlando García Mascorro, su padre.

Samuel Orlando García Villarreal, su hermano.

Miguel Flores (o Miguel Ángel Flores Serna), secretario general de Gobierno.

Eric Peñalver Serna, primo del secretario.

¿Samuel García podría terminar en la cárcel?

Samuel García, gobernador de Nuevo León, podría enfrentar una pena de prisión si las autoridades comprueban que participó en el desvío de recursos públicos o en operaciones para beneficiar económicamente a empresas y personas de su entorno familiar. Sin embargo, la presentación de una denuncia ante la FGR no significa que el mandatario vaya a ser detenido ni que exista una sentencia en su contra.

El caso tiene implicaciones penales porque la ASF identificó una presunta ruta de transferencias por 7 mil 212 millones de pesos desde el Gobierno de Nuevo León hacia distintas empresas intermediarias. Según la información difundida sobre la auditoría, 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre.