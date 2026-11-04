CFE presentó la Cartera de Proyectos por Concursar en el segundo semestre de 2026

Como parte de las acciones que forman parte del Plan de Expansión 2026–2030, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la Cartera de Proyectos por Concursar en el segundo semestre de 2026, integrada por 32 proyectos de transmisión y transformación eléctrica, que comprenden 245 obras destinadas a ampliar, modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, con 35,904 millones de pesos de inversión aproximada.

Estos proyectos responden a las necesidades de expansión de la Red Nacional de Transmisión ante el crecimiento de la demanda de energía, el desarrollo de nuevos centros industriales y productivos, así como la incorporación de nuevas fuentes de generación eléctrica.Los proyectos contemplan 107 obras de líneas de transmisión y 138 de subestaciones eléctricas, con alcance de 2,152 kilómetros-circuito, 7,180 megavoltamperios (MVA) de capacidad de transformación, 2,208 megavoltamperios reactivos (MVAr) de compensación y 124 alimentadores. Para su desarrollo, se distribuyen en tres esquemas: 16 mediante CFE Fibra E, 2 de obra pública presupuestal y 14 de obra pública financiada.Entre los proyectos considerados con financiamiento de la CFE Fibra E destacan:

En Guanajuato , San José Iturbide Banco 4 que comprende 7 obras con 300 MVA de capacidad de transformación y 76 kilómetros-circuito de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de suministro y fortalecer la infraestructura eléctrica de la región.

, San José Iturbide Banco 4 que comprende 7 obras con 300 MVA de capacidad de transformación y 76 kilómetros-circuito de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de suministro y fortalecer la infraestructura eléctrica de la región. En Baja California , El Arrajal Banco 1 y red asociada que contempla 8 obras que incluyen 300 MVA de capacidad de transformación y 260 kilómetros-circuito de líneas de transmisión, destinadas a ampliar y reforzar la infraestructura eléctrica de San Felipe y sus zonas de influencia.

, El Arrajal Banco 1 y red asociada que contempla 8 obras que incluyen 300 MVA de capacidad de transformación y 260 kilómetros-circuito de líneas de transmisión, destinadas a ampliar y reforzar la infraestructura eléctrica de San Felipe y sus zonas de influencia. Guadalajara Industrial Banco 2, en Jalisco, donde se consideran 18 obras de ampliación y modernización de subestaciones y líneas de transmisión, con 300 MVA de transformación, orientadas a fortalecer la capacidad y confiabilidad de la red eléctrica en una de las principales zonas urbanas e industriales del país.

Industrial Banco 2, en Jalisco, donde se consideran 18 obras de ampliación y modernización de subestaciones y líneas de transmisión, con 300 MVA de transformación, orientadas a fortalecer la capacidad y confiabilidad de la red eléctrica en una de las principales zonas urbanas e industriales del país. Suministro de Energía en Tabasco , que comprende 10 obras distribuidas entre Chiapas y Tabasco, que incluyen infraestructura de transformación, transmisión y compensación reactiva para fortalecer el suministro eléctrico del sureste.

, que comprende 10 obras distribuidas entre Chiapas y Tabasco, que incluyen infraestructura de transformación, transmisión y compensación reactiva para fortalecer el suministro eléctrico del sureste. La Red de Transmisión para la Integración de Generación Noroeste–Norte, Etapa 4, en Chihuahua y Coahuila, que contempla 5 obras, entre ellas la línea de transmisión Torreón Sur–Derramadero, de 400 kilovolts y 238 kilómetros-circuito, así como infraestructura de compensación reactiva que contribuirá al fortalecimiento de la red de alta tensión y facilitará la integración de nueva generación eléctrica.

La ejecución de esta cartera representa oportunidades de desarrollo de proyectos para empresas especializadas en ingeniería, construcción, fabricación, suministro e instalación de equipos y materiales eléctricos.

Entre los principales suministros previstos se encuentran autotransformadores, transformadores de potencia, capacitores, reactores, equipos de compensación reactiva STATCOM, interruptores, estructuras metálicas, conductores, aisladores y cables de guarda con fibra óptica, entre otros componentes de instalación permanente.