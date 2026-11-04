¿Elección de EE. UU. afectó el precio del dólar en México? Así es su cotización con el peso para este 4 de noviembre

Precio del dólar hoy La victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos debilitó al dólar este 4 de noviembre de 2026.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 se registró un movimiento a la baja del precio del dólar en México, durante una jornada marcada por los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, en la que la mayoría de votos se inclinaron a los Demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Durante las primeras operaciones de este miércoles, el tipo de cambio llegó a ubicarse por debajo de los $18.60 pesos por dólar, sin embargo, alrededor de las 11:23 horas —tiempo del centro de México—, la cotización rondaba las 18.57 unidades; de esta manera, el dólar estaounidense registra su mayor caída desde el 19 de agosto.

Precio del dólar hoy 4 de noviembre de 2026: ¿por qué bajó su valor en México?

El dólar estadounidense se cotiza alrededor de los $18.65 pesos por unidad en el mercado interbancario, no obstante, su precio podría variar a lo largo de la jornada dependiendo de la oferta y demanda.

De acuerdo con información de las cotizaciones de venta del dólar registradas en algunas instituciones bancarias mexicanas, el precio del dólar en México este 4 de noviembre se encuentra en el siguiente rango:

Banamex: $19.32 pesos.

$19.32 pesos. Banorte: $19.05 pesos.

$19.05 pesos. BBVA: $19.13 pesos.

$19.13 pesos. Casas de cambio: alrededor de los $18.65 pesos.

Por otra parte, el Banco de México reporta un tipo de cambio FIX de $18.7592 pesos por dólar, determinado el martes 3 de noviembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación este miércoles.

A su vez, este cambio también es relevante para quienes reciben dinero desde Estados Unidos, ya que en algunas compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union, el dólar se cotiza este día a $18.20 pesos.

Debido a ello, se recomienda comparar cuánto dinero recibirá el destinatario en pesos mexicanos y no sólo considerar la comisión anunciada por el proveedor antes de enviar o retirar remesas.

¿Cómo influyen las elecciones de Estados Unidos de 2026 en la baja del dólar en México?

La caída del dólar frente al peso mexicano está relacionada principalmente con la reacción de los mercados financieros a los resultados de las elecciones intermedias estadounidenses, celebradas el martes 3 de noviembre de 2026, ya que el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso ha significado un contrapeso político para la administración de Donald Trump que enfrentará mayores dificultades para impulsar determinadas iniciativas económicas, fiscales y comerciales.

Este escenario modificó las expectativas de los inversionistas, quienes anticipan posibles “restricciones” para avanzar con propuestas de la Casa Blanca relacionadas con los impuestos, el gasto público y la política comercial.

“El Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso, lo que limitará la capacidad del presidente Donald Trump para continuar impulsando su agenda económica durante los últimos dos años de su mandato”, explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base, detallando que —en consecuencia— el dólar estadounidense registró su mayor caída desde el 19 de agosto.

Sin embargo, pese a que los resultados electorales en Estados Unidos dieron un impulso al peso mexicano este miércoles, la evolución del dólar aún dependerá también de las decisiones de los bancos centrales, los indicadores económicos y la percepción de riesgo de los inversionistas.