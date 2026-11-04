Sheinbaum defiende relación con China y EU; destaca integración comercial con Norteamérica

Sheinbaum defiende relación con China y EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum , defendió las relaciones diplomáticas y comerciales de su Gobierno tanto con China como con Estados Unidos, aunque subrayó que la principal integración económica del país se mantiene con América del Norte, a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria aseguró que México mantiene buenos vínculos con ambas potencias, pese a las tensiones comerciales que existen entre Washington y Pekín.

“Tenemos muy buena relación con China y tenemos buena relación, muy buena relación también con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum explicó que existe presencia de empresas chinas en territorio mexicano y un importante flujo de importaciones procedentes de ese país. Incluso, señaló que algunas compañías automotrices estadounidenses instaladas en México utilizan componentes fabricados en China.

Sin embargo, destacó que la integración económica con Estados Unidos y Canadá se ha consolidado durante décadas, por lo que consideró que la relación comercial con sus socios norteamericanos tiene características distintas a la que México mantiene con el país asiático.

En ese sentido, recordó que México no cuenta con un tratado de libre comercio con China y defendió la decisión de su administración de incrementar, en diciembre de 2025, los aranceles a determinados productos provenientes de ese país y de otras naciones con las que no existen acuerdos comerciales.

La Presidenta sostuvo que la medida forma parte del Plan México y busca proteger a los productores nacionales frente a mercancías importadas que ingresan a precios más bajos y representan una competencia para la industria establecida en el país.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como de los preparativos para la revisión del T-MEC, en la que Washington ha expresado preocupación por la participación de empresas y productos chinos en las cadenas de suministro de América del Norte.

Asimismo, las declaraciones ocurren previo a la participación de Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

La visita representará el primer viaje de la mandataria mexicana al país asiático desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024. En el encuentro participarán líderes de las 21 economías integrantes del foro.

México también acudirá a esta reunión como futuro anfitrión de la APEC, cuya cumbre está previsto que organice en 2028.

Fundado en 1989, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a economías de ambos lados del océano Pacífico y tiene como objetivos impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación económica regional.