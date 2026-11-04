México y España destacan buena relación bilateral durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacaron la buena relación que mantienen ambos países y la sintonía entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El encuentro se realizó este miércoles en el marco de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, donde ambos funcionarios dialogaron sobre el estado de las relaciones políticas, económicas y culturales entre México y España.

A través de una publicación en su cuenta de X, Roberto Velasco señaló que existe un momento favorable en los vínculos bilaterales y destacó la cercanía y confianza que mantienen ambas administraciones.

“Destacamos la buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez, que impulsa una agenda constructiva y de resultados. México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une”, escribió el canciller mexicano.

Por su parte, José Manuel Albares calificó a Velasco como un “buen amigo” y coincidió en que durante el último año se han fortalecido las relaciones entre ambas naciones.

“España y México hemos reforzado en el último año nuestras relaciones políticas, económicas y culturales en beneficio de nuestros pueblos hermanos”, expresó el funcionario español.

Asimismo, señaló que durante la reunión con su homólogo mexicano acordaron mantener esa ruta de cooperación y diálogo.

Las publicaciones de ambos funcionarios estuvieron acompañadas de una fotografía en la que aparecen conversando durante el encuentro.

El acercamiento ocurre en el contexto de los esfuerzos diplomáticos por fortalecer la relación entre México y España, así como consolidar una agenda de cooperación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez.