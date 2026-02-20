Instituto Nacional de Rehabilitación impulsa la formación cuidadores de personas con discapacidad

Personas cuidadoras (especial)

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII), perteneciente a la Secretaría de Salud, en aras del fortalecimiento de la profesionalización del cuidado en el hogar ha venido realizando un Curso de Formación para Cuidadoras y Cuidadores de Personas con Discapacidad, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de pacientes y reducir la sobrecarga física y emocional de quienes los atienden.

En agosto de 2025 se graduó la segunda generación del programa, que se encontró integrada por 26 personas, las cuales concluyeron exitosamente la capacitación , para marzo de 2026 está programado el inicio de la tercera generación, que se llevará a cabo del 17 de marzo al 30 de junio. La fecha límite de inscripción es el 9 de marzo y las personas interesadas pueden solicitar informes al teléfono 55 5999 1000, extensión 18364.

La directora de Educación en Salud del instituto, Lydia Estela Zerón Gutiérrez, explicó que el curso tiene como objetivo fortalecer las habilidades técnicas y humanas de las personas cuidadoras, mediante una formación teórico-práctica que promueve una atención digna, empática y profesional.

La capacitación es impartida por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en rehabilitación, psicología, nutrición y fisioterapia. Entre los contenidos destacan técnicas de movilidad y traslado seguro, cuidado de heridas, prevención de lesiones, así como estrategias para proteger tanto a la persona con discapacidad como al cuidador primario.

También se brinda orientación sobre el uso adecuado tanto de órtesis y prótesis. Las órtesis son dispositivos externos —como férulas, plantillas o corsés— que ayudan a mejorar o corregir la función de una parte del cuerpo, mientras que las prótesis sustituyen una extremidad o segmento corporal ausente. Su correcto manejo de estos apoyos es clave para la rehabilitación y la autonomía de los pacientes.

Un componente central del programa es el autocuidado, y el instituto subraya la importancia de la salud física y mental de quienes cuidan, ya que la sobrecarga prolongada puede derivar en agotamiento, lesiones musculares y afectaciones emocionales. La formación busca no solo mejorar la atención en el hogar, sino también empoderar a las y los cuidadores con herramientas prácticas que prevengan el desgaste.

El INRLGII forma parte del sistema de Institutos Nacionales de Salud y es uno de los centros especializados en rehabilitación más importantes de América Latina. Su labor combina atención médica, enseñanza e investigación científica, con un enfoque centrado en la recuperación funcional y la inclusión de personas con discapacidad.

Con este curso, el instituto amplía su impacto más allá del ámbito hospitalario, llevando conocimientos especializados al entorno doméstico, donde se desarrolla gran parte del proceso de cuidado. La profesionalización de cuidadores representa un paso clave para mejorar la atención de personas con discapacidad y fortalecer una red de apoyo que, en muchos casos, descansa en familiares sin formación previa.