Mario Delgado anunció la integración de lenguas originarias a los libros de texto gratuitos

Mario Delgado encabezó los Maratones Por La Lectura desde Matlapa, San Luis Potosí

Durante su participación en el Maratón por la Lectura en el marco del Día de la Lengua Materna en Matlapa, San Luis Potosí, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo dio a conocer que para el próximo ciclo escolar al menos 10 lenguas se integrarán formalmente a la familia de los libros de texto gratutitos.

Señaló que durante años la alfabetización se midió únicamente con base en la lectura y la escritura en español, lo que —consideró— provocó la pérdida de la diversidad de lenguas maternas nacionales.

Por lo que aseguró que la preservación de las lenguas ya no dependerá solo del esfuerzo familiar o comunitario ni de iniciativas municipales, pues ahora será una tarea del Sistema Educativo Nacional (SEN) que la SEP asume como responsabilidad institucional para garantizar su enseñanza y fortalecimiento.

Delgado detallo que actualmente existen libros de texto traducidos a 20 lenguas maternas, los cuales eran considerados materiales complementarios y que ahora dejarán de tener ese carácter.

Subrayó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se ampliará la inclusión de lenguas indígenas en los contenidos escolares y se fortalecerá el reconocimiento a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó que pueblos y comunidades indígenas y no indígenas pueden fortalecer y dignificar todas las lenguas nacionales desde su propio espacio de acción.

Mario Delgado también anunció que los libros de texto gratuitos de primaria incorporarán de manera explícita la participación histórica de las mujeres en la Independencia, la Reforma y la Revolución. Afirmó que no puede narrarse la historia de México como si solo la hubieran hecho hombres, por lo que su actualización destacará el papel protagónico de las mujeres en la construcción del país.