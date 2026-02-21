Comparten audio de Rubén Guerrero, contralmirante asesinado tras denunciar el huachicol fiscal

Huachicol fiscal

A más de un año del asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar tras denunciar ante el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la operación de una red de huachicol fiscal en aduanas, fue revelado un audio por el medio Aristegui Noticias donde se escucha la conversación donde el mando militar detalla irregularidades relacionadas a sobornos y reacomodos de personal.

En junio de 2024, Guerrero Alcántar se presentó ante el titular de la Marina donde se escucha en un audio de 19 minutos, la conversación entre ambos donde el contralmirante explica el funcionamiento de una red de corrupción en las aduanas marítimas y la implicación de mandos navales en el conocido “huachicol fiscal”.

“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de c*brones, mandarlos a otros lugares”, se oye comentar al entonces titular Ojeda Durán.

En dicho encuentro, Guerrero describió que, tras ser comisionado en las aduanas desde enero de 2021, comenzó a recibir transferencias y entregas de dinero en efectivo que inicialmente interpretó como recursos para mejoras administrativas, hasta descubrir que se trataba de presuntos sobornos provenientes del contrabando ilícito.

Asimismo, precisó que el entonces mando naval, Fernando Farías Laguna, era uno de los principales involucrados en la red.

Después de exponer al huachicol fiscal, Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue reasignado a la Región Naval de Puerto Chiapas, donde permaneció hasta ser asesinado el 8 de noviembre de 2024 por dos sicarios abordo de una motocicleta.