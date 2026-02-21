En México, 10 millones de usuarios del transporte público “mejor” se compraron una moto, advierten especialistas

CDMX — El especialista de Céntrico -grupo de expertos en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable- se manifestó por la emisión de la licencia gradual, además del pago de tenencia emplacado de las motos, incluso que adquirir estos automotores implique un seguro. es decir, una responsabilidad civil.

Armando Pliego, también de Movilidad Segura, expuso ante diputadas y diputados de la Comisión de Movilidad, que preside la emecista Patricia Mercado, que el acelerado e indiscriminado crecimiento uso de la moto es hasta mortal cada día.

Refirió que, en 2014, de acuerdo con estadísticas del Inegi, 1 de cada 10 (personas) que fallecían estaban en una moto. Para 2024, 1 de cada 3 usuarios eran las víctimas.

Según los registros del propio Inegi, dijo, en 1980 había 250 mil motos, y 40 años después el número fue de cinco millones de estos vehículos, Y lo alarmante, expresó Pliego, es que en cuatro años México duplicó ese número. Tan sólo en cuatro años hay 10 millones de estos vehículos.

“La moto está teniendo un uso exponencial. ¿Quiénes son esos diez millones de usuarios de moto, cómo se movían antes? Son usuarios que se bajaron del transporte público y se subieron a las motos. Imagínense esos diez millones de usuarios que dejan el transporte público, y el impacto económico que van a provocar en los ingresos de esos sistemas, lo que repercutirá en las mejoras y calidad del transporte público. Esto va a seguir expulsando usuarios hacia la moto”, comentó Pliego.

Al participar en la mesa de presentación de una iniciativa de reforma, el especialista destacó las propuestas, que, desde la visión de Céntrico, contribuirían a regular en el país el uso de este vehículo, pero principalmente en la protección de la vida de los usuarios, pero además la venta de la moto y los registros, entre otros.

Señaló que actualmente hay leyes fragmentadas, dado que cada entidad aplica la normatividad, según como la entiendan sus autoridades, según sus propias perspectivas.

“Nosotros proponemos que exista la homologación de leyes en todo el país, que se exija un piso mínimo. Q ue en todas las entidades se exija, como mínimo, un examen práctico para obtener la licencia de conducir exclusivamente para usuarios de motocicletas, que no suceda, que con la licencia de un automóvil se pueda usar la moto. No son las mismas habilidades”, indicó.

Armando Pliego expuso que desde la sociedad civil se propone que se cree la licencia graduada.

Explicó que esta licencia, del primoconductor, no concede todos los privilegios como la de una licencia plena.

“Esos privilegios se van a adquirir con la experiencia de conducción, con el tiempo. Ya que pasen seis meses o un año, sin tener siniestros de tránsito, sin tener multas, y con restricciones de manejar una moto de mayor potencia, ni circular en autopistas, no viajar con otra persona y otras restricciones para que puedan gozar de más privilegios. Eso sería la licencia gradual.

En cuanto a la tenencia, el experto señaló que la propuesta es que desde el momento de adquirir una moto comiencen a contribuir con el pago de tenencia. Y se propone qúe estos vehículos no circulen si no salen con la placa”.

Armando Pliego habló de la necesidad de que se pongan reglas claras respecto a las condiciones en que circulan las motos, como frenos.

El experto habló de una regulación transversal para el uso de las motocicletas, con un total de ocho leyes y 30 artículos, en las que se incluye desde la economía circular, por el tema de las baterías, además del ruido, la pintura de la moto, la tecnología y otros elementos que envuelven a este fenómeno.

El diputado petista José Luis Montalvo criticó que una televisora mexicana no destine recursos a campañas por el uso de motos, cuando es parte de la venta de estos vehículos.

Calificó como lamentable que casi siempre los accidentes en moto sean “terribles”, y admitió que sí se necesitan campañas de concientización sobre el peligro de usar motos sin responsabilidad.