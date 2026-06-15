Las “trampas” de la CNTE: ¿quiénes son los líderes de la Sección 22 y cómo están robando votos en asambleas?

Conflictos al interior del magisterio CIUDAD DE MÉXICO, 15JUNIO2026.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron la caseta de cobro México-Cuernavaca durante la mañana de este lunes, donde levantaron las plumas y permitieron el libre tránsito de automovilistas sin pago de peaje. La acción se realizó como medida de presión dentro de la jornada nacional de protestas que mantiene el magisterio disidente. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento/Cuartoscuro)

Mientras México recibe la atención del mundo por el Mundial 2026, al interior de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se libra otra batalla: la de las votaciones que definen si el movimiento continúa o no en las calles.

De acuerdo con información obtenida por CRÓNICA, la permanencia del paro no necesariamente refleja el sentir de todos los maestros. Esta diario tuvo acceso al documento Excel original del conteo de los votos de una de las asambleas sindicales, que muestra que la tabla original y la presentada para los resolutivos muestran diferencias claras y de que los votos fueron trucados.

Al interior de la Sección 22 del magisterio disidente existen mecanismos de presión, operación política y control de delegados que terminan inclinando la balanza a favor de mantener las movilizaciones.

La estrategia consiste en concentrar el peso de las decisiones en grupos afines a la dirigencia, que llegan a las votaciones con líneas previamente acordadas.

Aunque formalmente las consultas se presentan como ejercicios democráticos, maestros inconformes sostienen que las condiciones en las que se desarrollan dificultan que prosperen posturas distintas a las impulsadas por los liderazgos del movimiento.

La continuidad de la huelga depende en gran medida de la capacidad de movilización de ciertas secciones, particularmente aquellas con mayor número de delegados, lo que provoca que miles de docentes queden subordinados a acuerdos construidos por una minoría organizada.

El resultado quedó nuevamente de manifiesto durante la más reciente consulta interna. Pese al desgaste provocado por semanas de movilizaciones y a las afectaciones generadas en la Ciudad de México en plena celebración mundialista, la dirigencia logró sacar adelante la permanencia del paro.

¿Quiénes son los líderes de la Sección 22 de la CNTE?

La Sección 22 de Oaxaca es considerada el principal bastión de la CNTE y, desde hace casi cuatro años, está encabezada por la maestra Yenny Aracely Pérez Martínez, una docente indígena ayuujk (mixe) originaria de Tamazulápam del Espíritu Santo.

En noviembre de 2022 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la organización, tras imponerse en el XII Congreso Democrático del magisterio oaxaqueño.

Lideresa magisterial CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Yenny Aracely Pérez Martínez, representante de la Sección 22 de Oaxaca, durante conferencia en la que se informó sobre el banderazo de salida que empezará mañana para las brigadas magisteriales de información hacia la segunda etapa de la la huelga nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Además de encabezar a una de las secciones sindicales más numerosas del país, Pérez Martínez se ha convertido en una de las principales voceras nacionales de la Coordinadora durante las negociaciones con el Gobierno federal.

Junto a la secretaria general opera la llamada Comisión Política de la Sección 22, órgano encargado de conducir la estrategia de movilización, las negociaciones y la relación con la dirigencia nacional de la CNTE._Con información de Arturo Ramos.