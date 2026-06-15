Con la reestructuración del Infonavit, 457 mil créditos fueran liquidados al 100%

Octavio Romero Oropeza, director General del Infonavit FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, explicó que los 4,856,000 créditos impagables que existían al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tenían la característica de que aunque la gente pagara sus intereses, y su capital, el monto seguía subiendo. Ante esto, se llevó a cabo una reestructuración de los créditos en beneficios de las personas, lo que resulto en que 457 mil créditos fueran liquidados al 100 por ciento.

En tanto a los créditos a los que se les aplicó una reducción de su monto, pagos fijos y tazas de interés a la baja, quedan alrededor de 4 millones 400 mil.

El proceso de la reestructuración se manejo en tres partes, primero se trabajo con 650 mil créditos beneficiados de los que únicamente quedaron activos 586 mil, debido a que los otros 64 fueron pagados en su totalidad. Asimismo, Romero Oropeza, enfatizó en que la parte interesante de la disminución es que antes del cambio en el sistema, en noviembre del 2024, los 650 mil créditos pagaban 215 millones de pesos y ahora es de 308 mil. A partir del beneficio, se incremento el ingreso al Infonavit; “la gente paga más porque tiene mejores condiciones de pago”

La segunda parte de la reestructuración, con el Programa Paga lo Justo, se paso de casi 700 mil créditos, de los que quedaron 631 mil. Igualmente, antes del beneficio el promedio del pago era de 129 millones de pesos y paso a ser de 207 mil.

Por último, en el grupo final (Solución Integral), el comportamiento solía ser de 3.5 millones de créditos y ahora activos hay 3.2 millones.

Otro de los puntos que presento Octavio Romero, fue el objetivo que se tenia en el 2026 acerca de los créditos de Mejoravit (Mejoramiento de vivienda), con los que se busca ampliar los domicilios de los derechohabientes. En un inicio se calculó la colocación de 132 mil créditos. Sin embargo, ya hay un avance de 149 mil, por lo se estima que ahora la meta va a ser de más de 408 mil. En comparación, el año pasado se coloco un total de 290,662 créditos.