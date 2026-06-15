Capturan a líder de los “Chapo Isidro” y a 10 criminales en Sinaloa con armas y explosivos

Detenidos Criminales detenidos. (SSPC)

Autoridades detuvieron a 11 personas integrantes de células delictivas, aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos improvisados, en Sinaloa.

El Gabinete de seguridad detalló que la afectación económica a la delincuencia organizada es de 110 millones de pesos.

En Culiacán y Mocorito, se detuvo a Iván Raymundo Olivas Reyes, alias ‘’El 24’’, Patricio Albarrán Patiño, alias “Pato”, Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, integrantes de la facción ‘’Chapo Isidro". Les aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Iván Raymundo Olivas Reyes, alias ‘’El 24’’, es identificado como jefe de zona de dicho grupo delictivo.

En Concordia, en el poblado Las Iguanas, se aseguró un arma larga, 46 cargadores y tres mil cartuchos.

En El Rosario, en el poblado Las Habitas, se detuvo a cuatro personas, uno de nacionalidad extranjera y un menor de edad, se les aseguró un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, se detuvo a un sujeto, le aseguraron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

En Mazatlán, en el poblado La Noria, durante recorridos terrestres, se aseguraron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto.

También en Mazatlán, en la localidad La Amole, se detuvo a tres personas, uno de ellos de nacionalidad extranjera, les aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En San Ignacio, al realizar recorridos de seguridad se localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En Escuinapa, en la estación Fitosanitaria La Concha se localizó un bulto que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga.

En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, se localizó un campamento donde se aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

En los municipios de Culiacán y Cosalá, en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso, se aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, cinco mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas.