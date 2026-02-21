Fallo arancelario de EU; bienes fuera del T-MEC afectarán a México con la nueva imposición

Aranceles de EU a México ya cobran fractura en las exportaciones (Archivo)

Este viernes, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump en 2025, esto bajo la Ley de Poderes Económicos Especiales de Emergencia (IEEPA) que indica que son inconstitucionales.

El tribunal determinó que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades al utilizar atribuciones de emergencia para aplicar gravámenes comerciales de carácter general.

De acuerdo con la Constitución de EU, la autoridad para regular el comercio exterior corresponde al Congreso. Por esto, el Ejecutivo solo puede ejercer facultades comerciales en la medida en que estas le hayan sido delegadas mediante una legislación aprobada por el Congreso.

Este fallo no afecta las medidas arancelarias impuestas al amparo de otros instrumentos jurídicos, como la Sección 232, bajo el argumento de seguridad nacional. Este apartado autoriza restricciones a importaciones que amenacen la seguridad nacional.

La Casa Blanca adelantó que recurrirá a diversas disposiciones legales para restringir importaciones. En primer lugar, anunció un arancel global del 10% al amparo de la Sección 122. Además, se iniciarán nuevas investigaciones bajo la Sección 232 y la Sección 301. Asimismo, aún está pendiente definir el mecanismo para reintegrar los aranceles pagados en las aduanas estadounidenses, estimados en 175 mil millones de dólares.

¿Qué impuestos afectan a México?

Para el país, el arancel del 25% aplicado a los productos que no cumplen con las reglas del T-MEC desaparece. No obstante, el nuevo arancel global del 10% se aplicará únicamente a bienes que no estén dentro del Tratado.

Por consiguiente, México mantiene una ventaja relativa para los productos en el acceso al mercado estadounidense, aunque en menor medida.

El país actualmente está sujeto a aranceles aplicados bajo la Sección 232 en sectores estratégicos como el automotriz, así como en productos de acero, aluminio y cobre, entre otros bienes. De acuerdo con la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, estos bienes no estarán afectados por el arancel del 10%.