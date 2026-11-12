IMSS anuncia que se sumará al proyecto para prevenir y controlar diabetes e hipertensión en la región Mixteca

Atención médica en La Mixteca El IMSS se suma a la estrategia que busca detectar de manera temprana casos de diabetes e hipertensión en la región de la Mixteca, para lo que destinará unidades médicas rurales, atención médica e impulsar la incorporación de personal de salud bilingüe, la telemedicina y el expediente clínico electrónico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció su incorporación a la estrategia nacional que busca fortalecer la detección temprana de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, para lo cual se contará con el apoyo de 214 unidades médicas rurales, a través de las cuales se realizarán acciones para detectar de manera temprana estos padecimientos.

Ello, en el marco del lanzamiento del proyecto “Intervención integral para la prevención y control de la diabetes e hipertensión en la región Mixteca”, para lo cual, el Seguro Social brindará atención médica y el trabajo comunitario, además de impulsar la incorporación de personal de salud bilingüe, la telemedicina y el expediente clínico electrónico.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la institución tiene un profundo arraigo e historia en la atención a la población de Oaxaca, donde actualmente brinda servicios a más de 800 mil derechohabientes del régimen ordinario y a un millón 116 mil personas a través de los servicios que anteriormente formaban parte del programa IMSS-Coplamar.

En el acto, realizado en la Sala “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” de la Secretaría de Salud, autoridades del sector destacaron la importancia de impulsar estrategias integrales y coordinadas para enfrentar dos de los principales desafíos de salud pública en el país: la diabetes y la hipertensión arterial, enfermedades que afectan significativamente la calidad de vida de la población.

La estrategia contempla cinco etapas de atención: prevención, tamizaje y detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, así como control y seguimiento de los pacientes. Para ello, se fortalecerá la capacitación del personal médico, la participación de líderes comunitarios y el desarrollo de materiales adaptados a las lenguas y costumbres de la población indígena.