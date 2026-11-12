Preocupa a empresariado Presupuesto 2027: más deuda y recorte a INE, “señal equivocada”

Recorte de 6 mmdp al INE entre lo que más preocupa al sector empresarial del país (Cuartosuro)

El sector empresarial del país expresó su preocupación por las limitaciones del Presupuesto aprobado para el 2027 que impactan directamente en el crecimiento y competitividad del país pero además manda señales equivocadas en educación, salud, seguridad y hasta democracia con el fuerte recorte de 6 mil millones de pesos al INE en pleno proceso electoral.

La Coparmex alertó que ese recorte al INE en la antesala del proceso electoral más grande en la historia del país , envía una señal equivocada sobre las prioridades nacionales pues la certeza democrática constituye una condición indispensable para la estabilidad, la confianza y la inversión en el país.

El organismo empresarial lamentó que si bien la educación recibirá 1.26 billones de pesos, un incremento real de 7.6%; la composición del gasto revela un desequilibrio en comparación a determinadas becas en perjuicio de la educación.

Mientras los programas de becas concentrarán 193 mil millones de pesos, los servicios educativos recibirán 185 mil millones.

“Las becas son una herramienta valiosa, pero no sustituyen la calidad de la enseñanza”, acusó

Además, el gasto educativo sigue por debajo del nivel que representaba como proporción del PIB hace una década.

Lo mismo la salud que contará con recursos por 1.11 billones de pesos, equivalentes a 2.8% del PIB, pero todavía muy lejos del 6% recomendado por organismos internacionales para avanzar hacia una cobertura universal efectiva.

Pero e desafío no es únicamente de presupuesto,. pues entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en medicamentos realizado por derechohabientes del IMSS aumentó 98% en términos reales, reflejando que un mayor presupuesto no necesariamente se traduce en acceso oportuno a consultas, tratamientos y medicinas.

En materia de seguridad tampoco se logró corregir los rezagos acumulados pues las transferencias federales para seguridad en estados y municipios alcanzan 41.9 mil millones de pesos, apenas 3% más que el año anterior.

Esta situación limita la capacidad de respuesta de quienes enfrentan diariamente delitos como la extorsión, que afectan directamente la actividad económica y la viabilidad de miles de empresas.

La Coparmex reclamó que tampoco fue atendida la propuesta impulsada por las principales organizaciones empresariales del sector turístico para fortalecer la promoción nacional e internacional de los destinos mexicanos.

A pesar de que el sector presentó una propuesta para destinar 5 mil millones de pesos a campañas de promoción turística financiadas con recursos generados por la propia actividad turística, el presupuesto aprobado únicamente incorporó una ampliación de 20 millones de pesos al programa de Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, equivalente a apenas 0.4% de lo solicitado por el sector.

Resulta especialmente relevante considerar que el turismo aporta 8.7% del PIB nacional y produce cerca de 35 mil millones de dólares en ingresos por visitantes internacionales.

DEUDA AL ALZA

El empresariado advirtió que la inversión física en el Presupuesto representará apenas 2.6% del PIB, mientras que hace una década equivalía a 4.5%.

Al mismo tiempo, el déficit proyectado asciende a 3.9% del PIB, superando el monto destinado a inversión física.

“ Esto significa que el país continúa utilizando deuda para financiar gasto corriente en lugar de ampliar su infraestructura y fortalecer su capacidad productiva. Además, ello se aparta del principio constitucional de que la deuda financie obras productivas”, aseveró