¿Abren los bancos el lunes 16 de noviembre? Información oficial sobre servicio en sucursales Debido a día inhábil de la Revolución Mexicana el próximo lunes 16 de noviembre, los bancos en México suspenderán algunas de sus actividades (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El próximo lunes 16 de noviembre está marcado como día inhábil en México por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que algunos servicios quedarán suspendidos en todo el país.

La Asociación de Bancos de México lanzó un comunicado de prensa sobre las actividades bancarias del 16 de noviembre.

¿Los bancos abren el lunes 16 de noviembre?

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Asociación de Bancos de México (ASM) lanzado el 12 de noviembre, informó que se suspenderán las operaciones al público el lunes 16 de noviembre en los bancos del país.

Asimismo, compartió que lo bancos que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados, realizarán actividades en su horario habitual.

ABM cuenta con más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios en todo el país.

¿Qué actividades estarán disponibles para los clientes?

A pesar del cierre de sucursales en México, lo bancos conservarán el servicio en los cajeros automáticos, en sus plataformas digitales y atención telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

También compartieron que de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero, en caso de que tu pago sea agendado en un día inhábil, podrás realizarlo al día siguiente sin problema alguno.

ABM: ¿Qué días suspendes actividades en 2026?

La Asociación de Bancos establece que los días inhábiles de 2026, donde se suspenden sus actividades son:

1° de enero.

Primer lunes de febrero, conmemorativo del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo, conmemorativo del 21 de marzo.

2 y 3 de abril.

1° de mayo.

16 de septiembre.

2 de noviembre.

Tercer lunes de noviembre, conmemorativo del 20 de noviembre.

12 y 25 de diciembre.

Sábados y domingos.

Más de 50 bancos forman parte de la ASM, como: BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Scotiabank, BanCoppel, Banco Azteca, Inbursa, Banorte, Afirme, entre otros.