Militares y hombres armados se enfrentan en Ocotlán, Jalisco: dos muertos y un detenido

Una de las camionetas tripulada por sujetos armados terminó volcada (Especial)

Balacera en Ocotlán — Derivado de acciones contra la delincuencia organizada y al responder a un reporte por el robo de vehículo en el municipio de Ocotlán, en Jalisco, elementos del Ejército Mexicano fueron atacados por sujetos armados, por lo que al responder a la agresión se desató una persecución y balacera, lo que dejó como resultado dos delincuentes muertos, uno más de nacionalidad hondureña detenido, así como una mujer civil y un elemento del Ejército heridos.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras la agresión de que fueron blanco elementos del Ejército Mexicano, se implementó un operativo terrestre y aéreo en el área, en el que participaron también elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros delincuentes que lograron evadirse.

Durante esta acción contra la delincuencia fueron asegurados un vehículo con blindaje artesanal, 1 fusil Barrett Cal. 50”, 1 ametralladora Cal. 5.56 mm, 2 granadas Cal. 40 mm y otras 2 armas largas”.

La institución que no han registrado bloqueos ni más ataques y reporta que el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición ante las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

GRABACIONES

Por otra parte y según videos que circulan en redes sociales sobre el enfrentamiento, se observa a dos camionetas que negras llegan a toda velocidad sobre la calle Río Colorado esquina con Río Balsas, en la colonia Riveras de Zula, donde una de las unidades es embestida por un vehículo del Ejército Mexicano, tras lo cual varios militares descienden y toman el control de la zona.

En los videos también aparecen varias personas que corren para resguardarse en un inmueble, mientras se escuchan disparos.

Con estos resultados, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública han logrado la detención de 58,484 personas y el aseguramiento de 28,940 armas de fuego, 1,296 granadas y 53,769 vehículos, lo que debilita de forma significativa a las estructuras criminales.

La Crónica de Hoy 2026