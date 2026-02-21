México podría quedar exento del impuesto si cumple con el T-MEC: Wall Street Journal

Presiones arancelarias y regulatorias sobre México

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) es “positivo”. Sin embargo, el arancel global anunciado por Trump “tendrá un impacto negativo para el país en el corto plazo” según expertos y el sector privado.

Las exportaciones de México y Canadá son elegibles para una exención del nuevo arancel global de 10% que informó la Casa Blanca, según reportó The Wall Street Journal.

Las mercancías de ambos países pueden entrar libres de aranceles siempre y cuando cumplan con los términos del T-MEC.

La misma excepción se aplicó a México y Canadá, para las mercancías sujetas a los aranceles globales que la Corte Suprema invalidó el viernes, agregó el medio.

No obstante, ambos países aún enfrentan aranceles impuestos por el republicano dirigidos a sectores específicos, como el acero, los automóviles y el aluminio.

Analistas de Monex expusieron que la decisión del tribunal deja sin efecto el arancel del 25% que se había impuesto a ciertos bienes de México, Canadá y China bajo el argumento de la emergencia por fentanilo.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología destacó que la decisión judicial implica la eliminación de los aranceles basados en la IEEPA, pero prevé que “la administración estadounidense recurra a otros instrumentos legales”.