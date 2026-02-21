Pensiones IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo será el próximo depósito? ( ISSSTE - IMSS )

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunciaron, respectivamente, la fecha de depósito para los trabajadores retirados que cuenten con una pensión en alguna de estas dependencias.

Aquí te compartimos las fechas exactas del depósito correspondiente para cada institución, de acuerdo con información oficial.

Pensión IMSS 2026: fecha oficial del próximo pago

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la fecha de depósito para los trabajadores retirados será el lunes 3 de marzo de 2026.

El organismo de seguridad social informó que el pago correspondiente al mes anterior presentó un atraso debido a un tema bancario, ya que el depósito cayó en fin de semana, considerados días inhábiles para operaciones bancarias.

Pensión ISSSTE 2026: ¿cuándo cae el depósito?

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que será a partir del 27 de febrero cuando el padrón de pensionados inscritos reciba en su cuenta bancaria el depósito correspondiente al mes de marzo.

Las autoridades recordaron que los depósitos se realizan conforme al calendario oficial y que los recursos estarán disponibles directamente en las cuentas registradas.

¿Qué es PENSIONISSSTE y cuáles son sus beneficios?

PENSIONISSSTE es la única Afore pública con objeto social sin fines de lucro y su misión es contribuir a que los trabajadores obtengan una mejor pensión al momento de su retiro.

Permite invertir y administrar las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, IMSS o de manera independiente. Es supervisada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y compite en igualdad de circunstancias con las Afores privadas.

Entre sus beneficios se encuentra la comisión más baja del mercado, de 0.85% anual, además de la distribución del remanente de operación entre sus cuentahabientes, una vez cubiertos los costos de administración, inversión y reservas.