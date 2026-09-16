Profepa clausura predio en área protegida de Chiapas por daños al bosque

Profepa clausura predio en Villaflores por daños a bosque mesófilo de montaña

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en materia forestal y de impacto ambiental en el predio Las Carolinas, ubicado en Villaflores, Chiapas, donde detectó afectaciones al bosque mesófilo de montaña dentro de un Área Natural Protegida.

Las visitas se llevaron a cabo los días 8 y 9 de septiembre, en una zona que forma parte del Área de Protección de Recursos Zona de Protección en los Terrenos ubicados en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas, conocida coloquialmente como “La Frailescana”.

Durante el recorrido, el personal de la Profepa constató la eliminación de vegetación secundaria arbórea, el derribo de árboles y la remoción del sotobosque. Estas actividades provocaron un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo con lo observado por la autoridad ambiental.

Cultivos y viviendas

En el predio también fueron identificadas áreas destinadas al cultivo de café, además de chozas y viviendas utilizadas para el establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

La superficie afectada alcanzó 16 mil 74.21 metros cuadrados. De esta extensión, 15 mil 803 metros cuadrados corresponden a las zonas destinadas al establecimiento de cultivos de café, mientras que otros 271.21 metros cuadrados fueron ocupados por la construcción de viviendas.

Ante las afectaciones encontradas, la Profepa determinó imponer la clausura total temporal del predio como medida de seguridad, con el propósito de evitar que continúen las obras y actividades que puedan generar daños al ecosistema forestal.

El bosque mesófilo de montaña es considerado un ecosistema de importancia ambiental debido a las funciones que desempeña en la conservación de los recursos naturales. Entre ellas se encuentra brindar hábitat y refugio a distintas especies de flora y fauna.

Este tipo de bosque también contribuye a la captación de agua de lluvia, la conservación de los suelos y la generación de oxígeno, por lo que las afectaciones detectadas ocurrieron dentro de una zona que cuenta con protección ambiental.

La Profepa informó que continuará con las acciones de inspección y vigilancia en esta región para prevenir y atender afectaciones relacionadas con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como con el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y actividades productivas que puedan dañar los ecosistemas protegidos.

La medida de seguridad fue impuesta con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de los artículos 52, fracciones VI y XXI, y 80, fracciones VIII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.