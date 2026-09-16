Piden organizaciones descongelar impuesto a bebidas alcohólicas; costo de 552 mmdp anuales

Piden descongelar impuesto a bebidas alcohólicas (Crisanta Espinosa Aguilar)

Luego de que por segundo año consecutivo, el Paquete Económico dejó fuera la actualización del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas, Integrantes de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) exigieron a la Cámara de Diputados actualizar ese gravamen gbque se mantiene congelado desde 2014, para hacer frente a los graves estragos económicos y de salud pública que genera su consumo en el país.

De acuerdo con estimaciones, los costos económicos directos e indirectos generados por enfermedades causadas por el alcohol superan los 552 mil millones de pesos anuales.

Esta cifra contrasta significativamente con la recaudación fiscal captada a través del IEPS aplicable a este rubro, la cual apenas cubre una fracción menor del gasto público destinado a compensar estos daños.

Explicaron que el compromiso de no crear nuevos impuestos no es un obstáculo: el IEPS a bebidas alcohólicas ya existe —26.5%, 30% y 53% según su graduación— y sus tasas no se han modificado desde 2014.

“Actualizar su esquema y aumentarlo no es crear un impuesto nuevo, es corregir un rezago que ha hecho del alcohol un producto cada vez más barato. Mientras en 2026 se actualizaron los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco, el alcohol volvió a quedar fuera”, reclamaron

Por ello, consideraron que es urgente impulsar una reforma al IEPS que grave las bebidas de acuerdo con la cantidad de alcohol puro que contienen y que los recursos obtenidos se destinen a programas de tratamiento y prevención.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), el 20% de las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia de pareja reportaron que esta situación comenzó o empeoró cuando el agresor empezó a consumir alcohol con mayor regularidad.

En ese sentido llamaron a implementar una política nacional y fiscal para el control del alcohol que incorpore la perspectiva de género y contemple regulaciones estrictas.

Carlos Guerrero, Economista de la Salud Senior de Economics for HealthJohns Hopkins University, expuso que los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en México están entre los más bajos del mundo, lo que hace que estos productos sean muy asequibles en el país.

Asimismo, señaló que el Paquete Económico 2027 no prevé modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las bebidas alcohólicas.

Incluso, se pronostica una menor recaudación por este durante 2027 respecto a 2026.

Mencionó que, en este contexto, no fortalecer los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas implica mantener áreas de oportunidad en términos de la estructura del IEPS, de hacer que las bebidas alcohólicas sean menos asequibles y con ello beneficiar la salud y las finanzas públicas.

“El aumento de los impuestos al alcohol es una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo y, con ello, prevenir enfermedades, lesiones y muertes. No se trata solamente de recaudar más; se trata de hacer menos accesible un producto que causa daños y utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención. No se trata de cobrarle más a la población: se trata de que el precio del alcohol refleje, al menos en parte, el enorme costo que hoy estamos pagando todos”, explicó el Vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), Alonso Robledo,