General Ricardo Trevilla “la verdadera fortaleza de nuestra nación reside en su gente”

Desfile cívico militar Previo al inicio del desfile cívico militar, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, enfatizó la confianza que otorga el pueblo de México a sus fuerzas armadas

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comandante Ricardo Trevilla Trejo, enfatizó la confianza que otorga el pueblo de México a sus fuerzas armadas.

Durante su intervención previo al inicio del Desfile Cívico Militar, con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México, el general Trevilla Trejo sostuvo que “la verdadera fortaleza de nuestra nación reside en su gente como en sus fuerzas armadas como en el valor la entrega y el espíritu de unidad que nos distingue como mexicanos.

Frente a la presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, el general Trevilla Trejo resaltó que “sería ingenuo pensar que las lecciones que nos ha dado la historia durante el desarrollo de nuestros movimientos sociales no fueron consecuencia de la confianza que otorga el pueblo de México a sus fuerzas armadas”.

Ello, abundó, “sigue vigente hoy en día, para que bajo la dirección de nuestra Comandanta Suprema podamos enfrentar cualquier reto que se presente al Estado mexicano”.

En su discurso resaltó la presencia de niñas y niños, y su emoción por ver el desfile y comparó “el sentir de las y los asistentes a dicho evento, que se mezcla, -dijo-, con el sentir de sus soldados para saber que somos ese mismo pueblo que encontró en la unidad la fuerza necesaria para forjar un México republicano, federalista, libre independiente y principalmente soberano”.

En el marco del evento, el general citó un fragmento del discurso de Vicente Riva Palacio en una celebración de la Independencia en 1871:

“... A los que comprendan cuánto orgullo hay en llamarse mexicanos, los que en este día sientan en sus corazones la llama del entusiasmo, esos serán los que hagan de México una nación poderosa y lanzándose siempre en defensa del pueblo podrán algún día alzar la tricolor bandera de Iguala y presentarla al mundo diciendo México es grande porque es republicano, México es libre porque merece serlo, México es la tumba de las tiranías y el asilo de las libertades “.

Asimismo, refirió que el camino trasado para alcanzar nuestra Independencia fue la huella imborrable de un pueblo que con valor esperanza y una profunda visión tuvo el coraje de luchar por un sueño que en aquella época parecía imposible lograr la libertad de hacer realidad el ideal de una nación soberana.

Marina El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que el legado de héroes y heroínas, con su sacrificio, su sentido de compromiso, honestidad y justicia por el bien común, ha trascendido hasta nuestros días

Marina: legado de nuestros héroes y heroínas ha trascendido hasta nuestros días

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles “el legado de héroes y heroínas, con su sacrificio, su sentido de compromiso, honestidad y justicia por el bien común, ha trascendido hasta nuestros días:

“No hay soberanía sin valores, y no hay nación sin pueblo que los ejerza”, de ahí que refrendó la disposición para proteger a nuestra Patria, en tierra y mar “para que esta nación siempre decida y construya su propio futuro”.

Subrayó que la Independencia del país “marca la Génesis de esta gran nación y de sus instituciones”, ante ello, sostuvo, en la Secretaría de Marina, se asume con la responsabilidad moral, profesional y ética de dar la vida por la continuidad del estado mexicano”.

La vocación en la carrera de las armas, aseveró, no es un deber impuesto sino, la convicción necesaria que permite navegar por la ruta correcta en favor de los demás.

Hemos cumplido con nuestra misión hace más de 200 años, y que hoy demanda “contribuir en una visión de Estado por convertirnos en la Armada que esta nación exige requiere y merece”

Es por México que fortalecemos nuestras capacidades y enfrentamos los desafíos, porque evolucionar significa tener la firmeza y la convicción para convertir nuestra historia en fuerza, nuestro presente en acción, y nuestro futuro en compromiso, permanece inalterable, sostuvo, nuestra palabra cumplida y la voluntad de cumplirla, “cuando la armada empeña su palabra, México puede tener la certeza de que habrá una inquebrantable voluntad dispuesta a cumplirla”.