EU está comprometido con un México seguro, libre y próspero: Marco Rubio

Marco Rubio insiste en coordinación en el combate a cárteles de la droga mexicanos EEUU VENEZUELA RUBIO (Archivo)

Cooperación México-EU — El Gobierno de Estados Unidos está comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental en las próximas décadas, subrayó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un mensaje con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

Marco Rubio destacó el impacto directo que guarda la relación bilateral entre México y EU en la seguridad y la prosperidad de ambos países vecinos y socios comerciales.

El secretario de estado de EU refirió que con la administración del presidente Donald Trump se inició un nuevo capítulo en la agenda bilateral centrado en un comercio más justo, el fortalecimiento de las economías de mercado y cooperación más profunda en materia de seguridad.

El funcionario estadounidense subrayó que México y EU han enfrentado de manera histórica desafíos vinculados a la delincuencia organizada transnacional, el narcoterrorismo, la migración masiva y la violencia de los cárteles, los cuales han afectado la tranquilidad de las familias mexicanas y provocado pérdidas humanas en el territorio estadounidense a causa del tráfico de drogas.

“Durante demasiado tiempo, nuestras dos naciones han sufrido una epidemia de delincuencia organizada transnacional y narcoterrorismo, migración masiva sin control y violencia de los cárteles a la que se permitió arraigarse en México.

“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a mexicanos comunes a vivir con miedo en sus propios hogares, y el veneno introducido de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, resaltó.

Marco Rubio también resaltó que la actual estrategia bilateral busca debilitar y desmantelar a las organizaciones criminales que han intentado tomar al país como rehén, reconociendo que aún resta trabajo conjunto por realizar.

Finalmente, emitió un saludo al pueblo mexicano por las celebraciones patrias, deseándole una conmemoración de la independencia marcada por la alegría y el orgullo nacional.

La Crónica de Hoy 2026