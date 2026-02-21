Sismo HOY en México: dónde tembló el sábado 21 de febrero y qué reportó el Sismológico

Un sismo hoy en México fue registrado durante las primeras horas del sábado 21 de febrero, de acuerdo con reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo su epicentro en la zona norte de Sinaloa, cerca del municipio de Ahome.

El evento ocurrió alrededor de la 1:51 de la madrugada y presentó una profundidad aproximada de 10 kilómetros, características que suelen asociarse a movimientos moderados con baja probabilidad de daños.

Hasta el momento, autoridades no han reportado afectaciones ni personas lesionadas, aunque el monitoreo continúa como parte de los protocolos habituales.

Magnitud y características del temblor

La magnitud del sismo lo coloca dentro del rango de movimientos perceptibles en zonas cercanas al epicentro, pero generalmente sin consecuencias mayores en infraestructura.

Especialistas recuerdan que la intensidad percibida depende no solo de la magnitud, sino también de la profundidad y la distancia a las zonas urbanas, factores que en este caso ayudaron a reducir el impacto.

El evento forma parte de la actividad sísmica frecuente en el país. Tan solo en febrero se han registrado varios movimientos de magnitudes similares en el norte de Sinaloa, lo que refleja la dinámica tectónica habitual en la zona.

México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que estos eventos son monitoreados de forma constante.

¿Por qué tiembla tanto en México?

El territorio nacional se ubica en el contacto de placas como la de Cocos, Pacífico y Norteamérica, lo que genera liberaciones periódicas de energía. Esta condición explica la recurrencia de temblores en México, especialmente en la franja del Pacífico.

La vigilancia permanente del Sismológico permite emitir reportes rápidos y mantener informada a la población, además de reforzar la cultura de prevención.

Recomendaciones ante un sismo

Autoridades reiteran que, ante un movimiento telúrico, lo más importante es:

Identificar rutas de evacuación

Evitar el uso de elevadores

Resguardarse en zonas seguras

La preparación y la prevención continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos.