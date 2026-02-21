Verificación CDMX 2026: estos carros no pagarán y así cambian las reglas de SEDEMA

¿Qué carros no pagan verificación en CDMX en 2026? Así cambian las reglas de SEDEMA (Imagen generada con IA)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México actualizó para 2026 los lineamientos del Programa de Verificación Vehicular, con modificaciones que redefinen qué vehículos quedan exentos del trámite y cuáles deberán incorporarse al esquema obligatorio.

Los cambios especifican qué tecnologías conservan los beneficios ambientales y cuáles dejan de estar contempladas dentro del esquema de exención. La medida busca actualizar los criterios según el tipo de motorización y su nivel de emisiones contaminantes.

Estos vehículos no tendrán que verificar en 2026

De acuerdo con la actualización, los vehículos eléctricos puros continúan con exención permanente. Mantienen la placa verde y el holograma “00”, por lo que no están obligados a realizar la verificación vehicular.

En el caso de los vehículos híbridos convencionales y enchufables (HEV y PHEV), conservan el beneficio, pero con una modificación en la vigencia. La exención será ahora de seis años, con posibilidad de un año adicional si cumplen con los límites de emisiones establecidos.

Estos autos perderán el beneficio de no verificar

Uno de los ajustes más relevantes para 2026 es que los vehículos microhíbridos (MHEV o mild hybrid) dejan de ser considerados dentro del esquema de exención.

A partir de la entrada en vigor de la actualización, estos vehículos ya no podrán acceder a placa verde ni holograma “00”, por lo que deberán cumplir con la verificación conforme al calendario oficial aplicable en la Ciudad de México.

¿Qué pasa con los autos que ya tenían la exención?

Para los propietarios de microhíbridos que actualmente cuentan con placa verde u holograma vigente, el beneficio se mantendrá únicamente hasta que concluya el periodo autorizado.

Una vez finalizada esa vigencia, deberán incorporarse al programa regular de verificación vehicular. Con esta modificación, SEDEMA redefine los criterios de exención para 2026 y delimita qué tecnologías conservan los estímulos ambientales en la capital.