Consejo del IMSS aprueba donación de predios para construir tres UMF en Edomex, Michoacán y Jalisco

Consejo del IMSS El Consejo Técnico del IMSS aprobó la donación de tres predios para construir Unidades de Medicina Familiar en Edomex, Michoacán y Jalisco, que permitirá fortalecer el sistema de atención primaria en salud en diversos municipios de esas entidades

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por el director general del instituto, Zoé Robledo aprobó la donación de tres predios en los estados de México, Jalisco y Querétaro para construir unidades de Medicina Familiar plus.

Ello, permitirá fortalecer el sistema de atención primaria en salud, reducir tiempos de espera y brechas para la atención en especialidades con mayor demanda.

La construcción de las tres Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus será en los municipios de Chalco, Estado de México; Jacona, Michoacán; y San Juan de los Lagos, Jalisco.

En sesión, desde la ciudad de Querétaro, Borsalino González Andrade, director de Administración, explicó que se trata de la versión de las UMF con mayor capacidad de resolución acorde a las necesidades de la población derechohabiente.

En el Municipio de Chalco, Estado de México, se ocupará el inmueble ubicado en Avenida República No. 401, Manzana 4, Lote 1-B, en Conjunto Urbano Villas de San Martín, el cual tiene una superficie de 15,734 metros cuadrados. Entre servicios, obra civil y equipamiento se realizará una inversión de 969 millones 911,396.11 pesos. Mientras tanto, en el Municipio de Jacona, Michoacán, se sustituirá UMF No. 21 por una UMF Plus 2 de 10 consultorios; para ello, se contará con dos fracciones contiguas, un terreno de 7 mil 576.95 metros cuadrados.

Entre servicios, obra civil y equipamiento la inversión será de 933 millones 240,293 pesos.

En San Juan de los Lagos, Jalisco, se sustituirá la UMF No. 31 por una UMF Plus 3 de 10 consultorios; en la Colonia Santa Cecilia, en una superficie de 20,019 metros cuadrados. La obra y equipamiento contará con una inversión de 855 millones 390,890 pesos.