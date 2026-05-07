Invertirán 140 mil millones para modernizar gasoductos: en esto consiste la apuesta histórica del Gobierno

Inversión histórica Destinarán 140 mil millones de pesos para modernizar la red e infraestructura de Gas Natural en México. (Cuartoscuro)

La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó el paquete de inversiones que están enfocadas en ampliar, modernizar y dar mantenimiento a toda la infraestructura de gasoductos.

Informó, que se tiene contemplada una inversión de más de 140 mil millones de pesos, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a aportar más de 53 mil millones con los que se desarrollarán 9 proyectos, concentrando el 38 por ciento de la inversión total.

Mientras que, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), aportará más de 87 mil millones de pesos, con los que desarrollará nuevos ductos, modernizará y rehabilitará los diversos ductos y estaciones de compresión con el fin de garantizar un trasporte seguro del gas natural.

¿En qué consiste el plan para modernizar la infraestructura de gasoductos?

El objetivo de estás inversiones, que forman parte forman parte de la Estrategia Integral de Gas Natural, es garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno del gas del país.

Se destacó que México cuenta con una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos para el transporte del llamado gas seco o gas natural.

Del total de esta infraestructura, el 48 por ciento (10 mil 087 km) es administrado por el CENAGAS, mientras que el 36 por ciento (7 mil 666km) es administrado por la CFE y el 16 por ciento (3 mil 396) son propiedad tanto de PEMEX como de empresas privadas.

Luz Elena González explicó que la infraestructura que se encuentra en el país no es nueva, “viene también de gasoductos que fueron pasados de PEMEX a CENAGAS, lo cual supone un reto importante”.

Es por ello, detalló, que se encuentran llevando a cabo esfuerzo en mantenimiento y en reconstrucción de lo la infraestructura.

De acuerdo a la secretaria de Energía, dichas inversiones son fundamentales ya que de ahí proviene el gas que necesitan para su operación las nuevas centrales eléctricas de la CFE.

Se contempla que, entre 2026 y 2027, van a entrar en operación siete nuevas plantas, de las cuales 3 ya están listas para ser inauguradas.

Asimismo, la funcionaria afirmó que se trata de una infraestructura necesaria para proveer de gas natural a los Polos del Bienestar, al igual que a otras industrias.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que en la empresa usan el gas natural fundamentalmente para los ciclos combinados: es decir, se trata de plantas de generación eléctrica que utilizan, en un mismo sistema, dos ciclos termodinámicos.

“Estamos concluyendo algunas otras centrales que también van a usar gas natural y van a generar mucho más energía eléctrica y están ubicadas en Durango, Yucatán, Veracruz y Sonora”, compartió Calleja Alor.

Paralelamente, agregó, se están desarrollando seis nuevas centrales en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco.

Durante la construcción de las centrales, las obras van a generar alrededor de 18 mil 400 empleos directos e indirectos.